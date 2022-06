Se puede juzgar al exgobernador César D., por todos los presuntos delitos: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que con el proceso penal en contra del exgobernador César Horacio D.J., se puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió en el estado de Chihuahua, y no para que sea solo juzgado por uno que tiene contemplado la solicitud de extradición.

Dijo que cuenta con información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió y además señaló que realizaría una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos, que la extradición solo conduzca a uno o dos causas y que pueda quedar en libertad.

“Nosotros no actuaremos como alcahuetes, eso no, voy a pedir esa información, me dijeron que no había ningún problema, se tiene que desahogar todas las acusaciones, pero si es el caso, entonces se procedería a pedir ante la instancia correspondiente” compartió el Presidente de la República.

Agregó que debe ser la instancia correspondiente y tener confianza, de que van a hacer bien las cosas las autoridades locales, porque asegura que no es el tiempo de antes, “hacen una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosas, no, si no actúan con rectitud hay denuncia pública, no hay impunidad para nadie, trátense de quien se trate”.

Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa, dijo que no se quedarían callados, en caso de que fueran informados de alguna actuación ilegal, ya que si perciben que existe ese propósito de favorecerlo y es ilegal, al final lo darían a conocer.

Compartió que al inició la solicitud de extradición se elaboró mal, ya que no se había fundado adecuadamente, se tuvo que rehacer, intervino Relaciones Exteriores, se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas, para beneficiar al exgobernador y que por ese motivo iba a pedir una nueva revisión.