Se renueva Bankaool con nuevos productos financieros

“A pesar de los retos que nos hemos enfrentado por la sequía, el covid, la cartera de crédito está funcionando de la manera correcta”: Hanson.

Brad Hanson, director general de Bankaool, notificó que el banco están creando nuevos productos, que se suman al servicio de envío de remesas donde Chihuahua destaca a nivel nacional, considerando que en el acumulado de 2020 en la entidad se recibieron de manera general mil 588 millones de dólares en remesas, que equivale al 3.1% en el país.

“Cuando le hemos enseñado a personas que no conocen nuestro producto, de cómo funciona, y que envía dinero desde Estados Unidos a México de manera muy rápida, están muy emocionados con este producto, que además es más barato que otros que están en el mercado actualmente”, declaró el directivo.

Este –dijo-, es una muestra de lo que se están haciendo productos nuevos, haciendo nuevos socios de negocios dentro del banco. Además de servicios para atender a Fintex, el negocio de adquirencia, y otro tipo de socios y negocios con los que están trabajando por ahora.

“Este es un banco de Chihuahua para Chihuahua, le servimos al negocio de la agricultura, pero además de eso estamos haciendo nuevos negocios, nos estamos expandiendo para poder servir a mayor cantidad de personas, y tener más presencia”, refirió.

Hanson detalló que por la forma en cómo está construido el producto de remesas, estará disponible para cualquier persona; y comentó que la manera en que se promueve este producto es a través de los socios financieros, y está disponible para todas las personas en todo el país.

“Si bien Chihuahua es nuestro fundamento y lo importante para nosotros, el producto está disponible en todo México, y al hacer este producto más eficiente y más barato, le ahorramos dinero que envía y recibe la remesa”, resaltó.

SALUD FINANCIERA CORRECTA

El CEO de Bankaool explicó que modelo de negocios de dicha institución es un tanto diferente, ya que no está basado únicamente en los créditos, y que los objetivos son servirle a una parte de la población, por ejemplo, ponen a disposición también servicios de nómina.

“A pesar de los retos que nos hemos enfrentado por la sequía, el covid, la cartera de crédito está funcionando de la manera correcta”, informó en conferencia de prensa ofrecida en Chihuahua, Capital.

Al ser cuestionado sobre la solidez financiera actual, precisó que la primera parte de la salud financiera de un banco es acerca del capital: lo que exige la ley es 10.5%, aunque Hanson opinó que un banco que opera entre el 13 y 16% tiene una salud financiera correcta, y la cifra más reciente de Bankaool es de 14%, entonces están por encima de los límites según los reguladores. Y, la cartera de créditos está en el mismo nivel en comparación con otros bancos, de acuerdo a los datos proporcionados.

En cuanto al aspecto es la liquidez, compartió que derivado de la mala prensa y de los problemas económicos actuales, ha habido retiros de dinero que los han puesto en problemas con respecto a la liquidez, pero al contar con nuevos socios de negocio se han traído depósitos nuevos, y han sido capaces de solventar esa situación.

“Estos nuevos negocios y las nuevas relaciones que estamos cultivando, nos fortalecerán aún más”, abundó.

SIN RELACIÓN CON EXGOBERNADOR CESAR D.J.

Brad Hanson afirmó desconocer al exmandatario estatal Cesar D.J. quien actualmente tiene un proceso en su contra, y recordó que al obtener la licencia bancaria se aseguró que esta persona ya no pertenecieran a la institución, esto luego de la relación que se hablaba con banco Unión Progreso.

“Yo vine el año pasado, me convertí en el nuevo director general de Bankaool, y no sé cómo garantizarles, pero verdaderamente yo no conozco a estas personas. Yo lo que vine es a implementar el nuevo modelo de negocios”.

“Probablemente cometí un error o una falta de juicio porque como yo estaba seguro que estas personas no pertenecían al banco, yo pensé que toda esa historia había quedado atrás cuando yo vine a hacer negocios para acá, pero verdaderamente no tenemos nada que ver con ellos”.

“Yo no estaba buscando invertir en un banco en Chihuahua, lo que yo estaba buscando era la licencia de un banco para poder poner en marcha mi modelo de negocios”, abundó, y confirmó que el exjefe del ejecutivo estatal en mención no tiene actualmente ninguna acción.