Se retira Rosa María Naciff de AMDA Chihuahua

Tras casi 30 años en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Chihuahua, Rosa María Naciff Zambrano deja su cargo como Directora General de AMDA Chihuahua, puesto que ocupará María Guadalupe Longoria Gándara a partir de este 4 de octubre.

“Con gran entusiasmo les comunico que mi ciclo de casi 30 años en AMDA Chihuahua ha llegado a su fin, he tomado la decisión de retirarme, me voy con la satisfacción del deber cumplido. He pasado aquí la mitad de mi vida y me siento muy contenta de todo el aprendizaje y las personas que a lo largo del camino he conocido, de los errores cometidos y también de los aciertos”, expuso.

Naciff aseguró que la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, la ética y el trabajo han sido su sello, y que espera haber dejado una huella positiva, un buen ejemplo y sobre todo haber sembrado amistad, confianza y bondad a su paso.

Agradeció a todos los que le brindaron su apoyo, respaldo y amistad, al tiempo que añadió que el trabajo en equipo ha dado frutos situando a la asociación estatal como una de las mejor reconocidas a nivel nacional.

Asimismo aprovechó para anunciar que María Guadalupe Longoria Gándara será la nueva Directora General de AMDA Chihuahua a partir del 4 de octubre de 2021, a quien reconoció como “una gran persona enfocada en resultados, excelente profesionista y no me cabe la menor duda que con su entrega y el apoyo que reciba logrará superar las metas alcanzadas”.