Se reúne exauditor con Jáuregui; denunciará a Corral y a exfuncionarios

El exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, denunciará al ex gobernadora Javier Corral y varios funcionarios de la pasada administración, por una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, los cual interpondrá antes distintas instituciones.

Esparza Flores, acudió a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, a quien expuso su intención de presentar denuncias en contra de funcionarios de la pasada administración.

Argumentó que son varios los motivos por el que se levantarán denuncias, como lo es la tortura y la violación de varios de sus derechos.

Explicó que las acciones jurídicas irán en contra de varios actores de la pasada administración, desde el ex gobernador Javier Corral, hasta varios servidores públicos que emprendieron acciones en su contra, así como ministerios públicos y otras personas que declararon falsamente en su contra.

“Hubo mucha presión por parte de ellos, y giraron orden de aprehensión contra mis hijos, Liliana y Ricardo, de manera cobarde, que solamente los fascistas, los enfermos, me sentí un judío en la época de los nazis, un perseguido con una frustración, con una impotencia total”, mencionó el ex titular de la ASE.

Agregó que su estancia en prisión que duró cuatro años y 12 días, resultó de una serie de ilegalidades y presiones en contra de otras personas, que sí cedieron ante las presiones y las amenazas, lo que se pudo constatar por medio de varios testimonios, incluso aseguró que tiene una lista de personas dispuestas a denunciar quién y cómo fueron presionados e intimidados, para testificar falsamente en su contra.

“Ellos me ponían una condición, iban a testificar a mi favor, a cambio de que yo no los contrademandara, cosa que no acepté porque esos cuatro años y 12 días que estuve en prisión, nadie me los quita; yo no necesito a estas alturas el testimonio de ellos ni de nadie, empieza a salir la serie de barbaridades; más tarde o el lunes, mi abogado presentará un caso emblemático contra la ministerio público Marisol C.H. quien escondió evidencia a mi favor, cuando se estaban realizando las investigaciones”, reveló Jesús Manuel Esparza.