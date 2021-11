Se reúnen diputados del PAN con el Frente Democrático Campesino

Los diputados panistas Mario Vázquez y Saúl Mireles, sostuvieron una reunión con integrantes del Frente Democrático Campesino, con el fin de atender sus necesidades y propuestas para mejorar las condiciones en que se encuentra el campo chihuahuense.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mario Vázquez, se comprometió a apoyar al gremio campesino en sus gestiones, ya que desde su posición como legislador, comprenden la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil.

Añadió que los miembros del Frente Democrático Campesino, como muchas otras organizaciones, buscan mejorar la calidad de vida de los campesinos que pasan por un momento difícil, por lo que en medida de lo posible buscarán apoyarlos, a pesar de que recordó ha sido difícil la situación financiera en que la anterior administración dejó al Gobierno del Estado.

Por su parte, el coordinador estatal de dicho frente, Pedro José Torres Ochoa, expresó a los legisladores que trabajan en tres ejes, que tiene por objetivo mejorar los sistemas productivos de las comunidades; la lucha de buscar tener mejores oportunidades de producción y comercialización y los créditos.

Fotos: Cortesía | PAN

“Hemos trabajado con los gobiernos que han estado de la mano participando desde algunos programas; el movimiento campesino estamos en un momento difícil, pero es también por la situación que nos toca vivir tiempos con gobiernos que no apoyan, que no ayudan, y es lo que está sucediendo ahorita, no hay un apoyo decidido del Gobierno Federal y las organizaciones estamos aisladas”, destacó el líder campesino.