Se reúnen exgobernadores y exalcaldes chihuahuenses con Maru Campos

Expresidentes municipales de la ciudad de Chihuahua, se reunieron esta tarde con la gobernadora María Eugenia Campos, para compartir algunas experiencias y visiones de la situación que se vive en el estado de Chihuahua.

La reunión se realizó en el Palacio de Gobierno, hasta donde poco a poco arribaron personajes como Juan Blanco Zaldívar, Álvaro Madero, Alejandro Cano Ricaud, Patricio Martínez García, José Reyes Baeza Terrazas y Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Según se dio a conocer, dichas reuniones se realizan de manera ocasional y en las cuales, los ex alcaldes capitalinos y ex gobernadores, aportan opiniones y experiencias que vivieron durante sus gestiones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con una breve explicación, el ex mandatario estatal José Reyes Baeza, comentó que las reuniones se dan aproximadamente cada dos meses, y con estas se busca unir la experiencia y comentarios de los ex alcaldes y ex gobernadores, para poder plantear beneficios para los chihuahuenses y analizar la situación que se vive actualmente.

La reunión se dio de manera privada en el Salón 25 de Marzo, en el Palacio de Gobierno, y se dio previo al evento del nombramiento de María Eugenia Galván Antillón, como presidente honoraria de la Cruz Roja en Chihuahua.