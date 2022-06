Se reúnen Maru Campos con exgobernadores y el exalcalde

Expresidentes municipales y exgobernadores, acudieron esta mañana al Palacio de Gobierno, para reunirse con la gobernadora María Eugenia Campos.

Fernando Baeza, y Patricio Martínez, así como Alejandro Cano Ricaud, llegaron esta mañana al recinto, en donde fueron recibidos por la gobernadora, para abordar algunos temas relacionados con la seguridad del estado.

En este sentido el exgobernador Fernando Baeza, explicó que parte de la reunión es para escuchar a personas que vienen del estado de Puebla, quienes expondrán asuntos en materia de seguridad.

“Hasta donde se dice, en Puebla tienen baja incidencia delictiva, y entonces ellos vienen a compartirnos su experiencia”, manifestó el exmandatario.

Chihuahua Pendiente visita de AMLO a Urique

Comentó que la estrategia de seguridad en el estado, se está reordenando, para mantener la idea de buscar garantizar la seguridad pública para que se pueda vivir en paz.

Asimismo, subrayó que no existe una estrategia de seguridad por parte del Gobierno Federal, y por el contrario, manifestó que existe una complicidad evidente con la delincuencia, pues el “abrazos, no balazos”, significa la no acción para combatir a la delincuencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el exmandatario Patricio Martínez, comentó que arribó al Palacio de Gobierno, para entregar algunos documentos, y para exponer parte del trabajo que se realizó durante su administración.