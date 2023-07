Se reunirá familia de David Gámez con la FGE para ver avances del caso

Este lunes se reunirá la familia del joven David Gámez con las autoridades de la Fiscalía General del Estado para ver lo avances en las investigaciones en torno a los cuatro policías que fueron vinculados a proceso al considerar que existen elementos suficientes en su contra en los delitos de desobediencia particular, obstrucción y usurpación de funciones en mandato judicial, en el caso del joven que falleció en un tramo carretero de Aldama tras impactarse con una yegua.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

La joven Anay Gámez, hermana de David Gámez quien perdió la vida el pasado 20 de junio tras sufrir un accidente cuando viajaba a bordo de su vehículo por la carretera a Aldama, cuando se le atravesaron tres caballos, impactándose contra una yegua, manifestó que sostendrán una reunión con las autoridades de la FGE.

Lo anterior, es con el objetivo de conocer los avances en torno a la investigación luego de que fueran detenidos cuatro policías municipales, mismos que se encuentran vinculados a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que existen elementos suficientes en su contra en los delitos de desobediencia particular, obstrucción y usurpación de funciones en mandato judicial.

Es de recordar que los elementos , Eva G; Aarón Iván L., Gonzalo Antonio H., y Luis Gabriel G. fueron llevados a la audiencia de vinculación a proceso, misma que dio inicio cerca de las 12:00 horas de este sábado, y finalizó la madrugada del domingo, es decir se desarrolló durante más de 12 horas con algunos recesos.

Ante esto, la joven manifestó que será durante este lunes cuando se tenga una reunión con las autoridades a cargo para conocer los avances.

“Será este lunes cuando tengamos mayor información sobre la situación legal de los policías, quienes ocultaron la evidencia en el animal para que no descubriéramos la identidad del propietario”.

Es de recordar que además, los elementos son señalados de haber hurtado las pertenencias del joven, siendo sus maletas con ropa variada, caja de herramienta, computadora, tableta, gato hidraulico, dinero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mi hermano llevaba muchas cosas y cuando llegó la Guardia Nacional casualmente no había nada que hacer en el inventario porque no había nada, de sus pertenecías ya no tenía nada, se robaron todo”.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral