Se separa Mayte Gardea de la campaña Kike Valles; seguirá abanderada por MC

La candidata a diputada local por el Distrito 16, Mayte Gardea dio a conocer su separación de la campaña de su compañero del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Valles, y aunque anunció ese distanciamiento, reiteró que seguirá abanderada por MC.

Lo anterior, luego de que el candidato de ese partido por la Presidencia Municipal, Enrique Valles, realizara algunos comentarios que Mayte Gardea calificó como homófobos y que agreden a la comunidad LGBTQ+, esto durante un acto proselitista con alumnos del Tecnológico de Monterrey.

“Después de los acontecimientos del 8 de mayo en el Tec de Monterrey, era obvio que yo tenía que tomar una postura, pues soy activista y defensora de los derechos humanos, y una de las causas es ser la voz de las minorías; fueron comentarios no muy asertivos por parte del señor Valles, y yo tuve que fijar una postura”, subrayó.

En este sentido, manifestó que es importante que no sólo Enrique Valles sino que todos los candidatos que busquen representar a la ciudadanía, se capaciten y entiendan los temas de derechos humanos y el respeto al derecho de la libre expresión, la libertad de culto, y el estado laico.

Mayte Gardea reconoció que temas como el aborto, el matrimonio igualitario, las comunidades LGBTQ+, son muy recurrentes en foros y debates políticos, para conocer las posturas de cada uno de los candidatos, sin embargo, en este caso específico, el candidato a la alcaldía, realizó comentarios que no fueron asertivos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“El me llamó, me pidió disculpas, reconoce el error, yo le dije que iba a seguir con mi postura, por sororidad con la comunidad a la que pertenezco, con las mujeres y conmigo misma, tengo orgullo y tengo dignidad y eso no está en venta ni en negociación, por eso decidí que lo correcto es que me bajara de la campaña de Kike Valles, yo no voy a pedir el voto para él, sólo para mí, no me baje de la candidatura porque es un derecho legítimo que tengo”, puntualizó.

Hizo énfasis en que los derechos están en la Constitución y no se tienen que negociar con nadie ni nada, y reiteró que Movimiento Ciudadano no es Enrique Valles, por lo que seguirá su candidatura por el Distrito 16 abanderada por ese partido.

Por su parte, el candidato a la alcaldía Enrique Valles, expuso que ya platicó con la candidata y acordaron algunas cosas, como el hecho de tomar un curso para manejar el lenguaje inclusivo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“No es una cuestión de homofobia, es un tema de diferencia de lenguaje que se dio, y en el que ella tiene todo el derecho, y la felicito por eso, porque han sido sus causas y ha sido lo que ha defendido siempre, lograr esta inclusión”, comentó.

El candidato de MC reconoció que al igual que otros candidatos y ciudadanos, es la lucha que Mayte Gardea y muchas de sus compañeras han emprendido para lograr esta inclusión en todo México.