Se suman 300 demandas más contra Aras

Alrededor de 300 demandas en contra de Aras Business Group se sumaron este sábado en Ciudad Juárez a las 1 mil 236 que había acumuladas hasta el viernes 17, y la cifra podría cerrar hasta en 2 mil a finales de esta semana, dio a conocer la diputada local María Antonieta Pérez Reyes.

La legisladora, quien coordina la recepción de expedientes de los casos de un presunto fraude para concentrarlos en una querella colectiva en contra de los representantes de la empresa, indicó que esta semana se entregarán las más de 10 cajas que integran las denuncias ante la Defensoría Pública.

“Yo creo que durante los meses que llevé la acción colectiva van a seguir llegando más afectados, y yo creo que pudieran ser los dos mil”, señaló.

No obstante, resaltó que la acción más importante para determinar el rumbo de la justicia para las personas afectadas será la de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

“Estamos esperando a que la Fiscalía consiga las medidas cautelares de parte del juez al que se le turne el caso, a que se amplíen los embargos, y que se emitan órdenes de aprehensión. Yo creo que va bien el fiscal, la Fiscalía, yo confío mucho en su trabajo, hemos estado en contacto y tengo la confianza de que se va a resolver favorablemente”, expuso.

Pérez Reyes informó que hasta el viernes pasado se contabilizaron 1 mil 236 expedientes listos para integrarse en una demanda colectiva, por lo que este sábado 18 se instaló un módulo especial en el Parque Central de Ciudad Juárez, para la recepción de nuevos casos.

“Recibimos 100 y todavía tenemos por capturar 200, entonces, yo calculo que vamos a estar cerrando la semana próxima con 1 mil 500, probablemente, para la acción colectiva”, detalló.

Señaló que se pidió que las personas afectadas acudan a presentar la querella ante la Fiscalía que les corresponda, según su lugar de residencia, aunque no es una condicionante para adherirse a la demanda colectiva.

“Una de las bondades que tiene la demanda colectiva es que una vez que se inicia la acción ante un juez, y que el juez radica la demanda, se pueden estar agregando (más denuncias) en grupos, durante todo el tiempo del juicio.

Lo anterior, agregó, incluso después de que se haya pronunciado una sentencia: “si hay algún afectado que se quedó fuera porque no conocía este proceso, se puede incluir”.

La diputada local dijo que esta semana en curso pedirá cita con el delegado de la Defensoría Pública para entregar físicamente los expedientes, concentrados en al menos 10 cajas actualmente resguardados en la Torre Legislativa del Congreso del Estado.

“Incluyen la base de datos, con teléfonos y correos (electrónicos) para que, ya al presentarse las demandas colectivas, tengan la cara de cada uno de los afectados, y vayan a ratificar la demanda en donde ellos les digan”, observó.

Mencionó que las presuntas víctimas no sólo son residentes de Chihuahua, “al Congreso no ha estado llegando paquetería de otros estados. Me llamó la atención porque una persona de Querétaro nos mandó por correo electrónico archivos de 11 afectados”.

Recordó que ya se presentó el primer paquete de 150 expedientes, como parte del primer grupo denunciante, y los mil 500 a su cargo son adicionales a éstos.

Finalmente, reconoció que desde el Congreso del Estado hay trabajo que hacer, “tenemos que trabajar un poco más ahora que estamos más relajados de las sesiones ordinarias, y que vamos a estar en la Permanente”.

“Hay tiempo para trabajar a fondo, para ver qué está pasando, por qué se está favoreciendo la aparición de estas financieras defraudadores. Algo están viendo que no estamos viendo nosotras las autoridades, para evitar que eso se vuelva a repetir”, advirtió.