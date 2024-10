Se trata de una campaña de desprestigio: Aclara Marco Bonilla compra de vivienda

El Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, ha respondido públicamente a las recientes acusaciones que lo vinculan con la compra de una propiedad de lujo, cuyo valor presuntamente asciende a 17 millones de pesos, pero al que aclaró tuvo un valor de 8 millones de pesos lo cual pagará a través de un crédito de 20 años de duración.

Según Bonilla, tales afirmaciones son "absolutamente falsas" y forman parte de una campaña de desprestigio impulsada por sus adversarios.

A través de un mensaje, el edil desmintió tajantemente los rumores y explicó los detalles de la transacción. Aclaró que la vivienda adquirida tiene un costo de 8.5 millones de pesos, no 17, como se ha especulado, y precisó que la compra se realizó mediante un crédito hipotecario que pagará a lo largo de 20 años.

"El valor de esta casa está acreditado en avalúos profesionales oficiales, indispensables para los trámites bancarios y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad", aseguró Bonilla.

En su declaración, también destacó que no tiene nada que ocultar y que ha sido transparente durante toda su carrera política. "He trabajado desde muy joven, no solo en el servicio público, sino también como catedrático y desde hace más de 10 años cuento con un despacho especializado. Todo lo que tengo es fruto de ese trabajo", subrayó.

Además, puntualizó que la propiedad no aparece en su declaración patrimonial más reciente, debido a que esta se realizó en mayo, antes de concretarse la compra de la vivienda. Sin embargo, aseguró que la propiedad será incluida en su próxima declaración, conforme a lo establecido por la ley.

Bonilla también abordó las críticas que sugieren que la compra se concretó de manera "curiosa" después de las elecciones, señalando que la adquisición fue el resultado de más de seis meses de negociaciones y trámites, que culminaron solo después de la jornada electoral.

Finalmente, el alcalde agradeció a quienes le han mostrado su apoyo y solidaridad, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia y la verdad. "Estoy seguro de que mis adversarios no pararán en sus ataques, pero como siempre, la verdad y el trabajo se impondrán", concluyó.

Con esta declaración, Marco Bonilla busca disipar las dudas y esclarecer los detalles sobre la adquisición de la vivienda, en medio de un ambiente de tensión política y señalamientos en su contra.