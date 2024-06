Se vacía campamento migrante al sur de la ciudad

El campamento de migrantes que se encuentra sobre el bulevar Juan Pablo II, al sur de la ciudad, se encuentra casi vacío, donde según varios de los pocos extranjeros en el lugar, esto se debe a una problemática en Torreón, sin embargo, otros dijeron que por el calor, muchos prefieren no moverse de los refugios donde se encuentran.

Dairy, una inmigrante venezolana que está en la ciudad desde inicios del presente año y se encuentra en espera de que le entreguen sus papeles de estadía, comentó que llevan una semana sin recibir migrantes en el campamento, los pocos que llegan se van de inmediato.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Estos migrantes que se van el mismo día de la capital, son acompañados por los pocos migrantes que quedan en el campamento, quienes están cansados de soportar las altas temperaturas desde las carpas en la capital.

La mayoría de los migrantes optan por llevar ropa ligera, mantenerse en la sombra durante las horas en que el sol está más intenso; toman agua de un medidor que fue abierto por migrantes anteriores a ellos o bien, la piden de los locales cercanos.

Aquellos migrantes que ya tienen sus jacales construidos en el campamento, como el caso de Dairy, han tenido la oportunidad de conseguir motobombas, con los cuales pueden tener electricidad y tener funcionales los aires que con el tiempo han podido conseguir.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

La señora Dairy tiene un negocio de comida dentro del campamento, con el cual ha logrado hacer suficiente dinero como para comprarse más ingredientes y herramientas para mejorar su cocina, así como artículos para mejorar su casita en el campamento.

“Yo tengo diabetes, el calor me hace mucho más y sin mis medicinas me va peor, tengo que tener el aire prendido todo el día, y sin gente llegando al campamento no tengo clientes, o sea que no tengo dinero para mantenerme”, expresó la venezolana.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

A pesar de no estar segura del porqué es que no han llegado los migrantes desde Torreón, Dairy comentó que les llegaron rumores de que ciento de extranjeros están siendo deportados en avión hasta Tapachula o bien, hasta Colombia.

A pesar de tener la posibilidad de ser deportados, los pocos migrantes en el campamento continúan con la esperanza de poder pasar la frontera y encontrar un trabajo, con el cual puedan empezar desde cero.