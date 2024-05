Secretaría General de Gobierno atiende a choferes; reactivan servicio de ruta troncal

Tras la atención por parte de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), a un grupo de choferes de la ruta troncal, ambas partes decidieron reanudar el servicio a los pasajeros.

Luego de la situación reportada por los operadores, se estableció una mesa de diálogo donde el personal de gobierno atendió sus inquietudes, en la cual acordaron celebrar de manera permanente reuniones para la comunicación directa entre los directivos y los operadores.

Será la próxima semana cuando den seguimiento oportuno a los acuerdos tomados en la reunión entre autoridades y representantes de los trabajadores de la OTV. A través de la atención inmediata, se reitera el compromiso de continuar brindando un servicio de calidad para toda la ciudadanía.

Poco más de 50 choferes de la ruta troncal del sistema de transporte, detuvieron labores desde el mediodía, por lo cual la ruta troncal dejó de funcionar, ya que una de las principales causas para detener el servicio, es el incremento de sueldo.

Los quejosos, comentaron que previo al paro de labores es además para pedir una mejora en las unidades, destacando que algunas no han sido reparadas desde hace varios meses.

Dentro de los cuatro puntos que enmarcaron en un pliego petitorio, está también el de la destitución inmediata del encargado de talleres, Víctor Estrada, así como del personal. Los camiones en tonos blancos y rojos, permanecen en las terminales norte y sur sin que reanuden operaciones desde el mediodía, hora en que decidieron empezar el paro los operadores.

El pliego petitorio que entregaron quedó conformado de la siguiente manera:

"1.- La destitución inmediata del personal de taller de su encargado Sr. Víctor Estrada por su ineptitud y total desconocimiento en los mantenimientos de unidades, asimismo, poniendo en riesgo nuestras vidas y de los usuarios en todo momento ya que en estos meses que lleva a cargo de dicha área las unidades están peor que nunca donde nos quedamos tirados, a cada rato entran y salen a taller y las unidades siguen en las mismas condiciones, calentamientos.

El sistema de frenos muy mal la dirección, la suspensión, el motor, las pérdidas de potencias en las de diesel y las de gas ya ni se diga, arreglan los aires y no los podemos prender por que se calientan las unidades y etc.

2.-La salida de Mario Echanove por su afán de sostener ai sr. Víctor Estrada donde nosotros

En varias reuniones ya le hemos expuesto la falta de conocimientos en todos los componentes de las unidades y falta de experiencia en todo el ramo de unidades de servicio pesado, la cual a sostenido al señor en el puesto que tanta responsabilidad lleva y teniendo conocimiento total de la ineptitud del jefe de taller.

3- La revisión de nuestro salario donde no tenemos un salario que corresponda a la responsabilidad que tenemos, el trasportar vida todos los días y nos quedamos rezagados con los salarios de operadores de los pasajeros hagan un sondeo para que vean que en diferentes partes gana más que nosotros y eso que no trasladan gente y no traen las unidades con tantas deficiencias.

4.- La revisión del cobro por choque que se nos hacen es injusta totalmente ya que nuestros trabajadores manejan las 8 horas y tenemos que estar sorteando los accidentes con unidades en muy mal estado. Ya nos cansamos de reportar todas las irregularidades del área de taller, pero al parecer el señor Víctor Estrada es intocable.

Hemos soportado ya varios meses esta situación por eso queremos hablar con un representante de gobierno para llevar a un arreglo a la ciudadanía pedimos mil disculpas pero no tenemos las garantías mínimas de seguridad para poder darles un servicio de calidad que se merecen creemos que la gobernadora no está enterada de esta situación."