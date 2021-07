Secuestra Santander cuenta bancaria de Ernesto Visconti

El excandidato de MC a diputado federal, Ernesto Visconti, denunció que el banco Santander le secuestró su cuenta bancaria, por lo que adelantó que tomará acciones legales en contra de dicha institución.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Detalló que el problema comenzó hace unos días cuando se desactivó su aplicación móvil, al acudir a una sucursal de Santander en el municipio de Parral, se le informó que cuenta había sido bloqueada por tener movimientos semejantes al de las cuentas bancarias que se utilizan para lavar dinero, por lo que le sugirieron acudir a su sucursal para aclarar la situación.

“Hasta el día de hoy 23 de Julio, pude acudir a la sucursal Santander Universidad y al momento de ser recibido por una ejecutiva, me comenta que en efecto, mi cuenta había sido cancelada por lavado de dinero y que retendrían mi dinero hasta aclarar; mi indignación y molestia fue muy grande y solicite el mandato judicial de la UIF para constatarlo y me responde la ejecutiva que no hay mandato judicial; la investigación es interna con su departamento de investigación” explicó Visconti.

Debido a la arbitrariedad con que actuó Santander, el excandidato anunció que actuará legalmente en contra de esa institución, pues no cuentan con la facultad para decidir a quien se investiga y a quien se le congelan las cuentas, ya que en todo caso se debería informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, y que sean ellos quienes realicen las indagatorias que sean necesarias.

Agregó que al acudir a la Conducef, el trámite es engorroso y burocrático, y a pesar de que la aclaración necesaria es de carácter urgente, en la dependencia federal se le informó que recibiría respuesta en varias semanas; señaló que acudirá también a las procuradurías a interponer una querella, pues consideró que es tiempo de actuar y poner un alto a los abusos y arbitrariedades de la banca en México.

Local Llevan Banorte, Banregio y Afirme 384 quejas ante Condusef

“Esto es grave, ya que Santander el día que quiera, simplemente te dicen sin fundamento alguno, que lavas dinero y te cancela y retiene tu dinero”, expresó indignado, asimismo comentó que si Santander lo acusó de delincuente, se le deberá de comprobar o tendrán que enfrentar las consecuencias legales, pues hizo énfasis en que han afectado su dignidad y su integridad moral.