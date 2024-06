Seguirán mesas de trabajo entre afectados por financieras Aras, Yox y Vitas con el Estado

El licenciado Felipe Acosta, representante legal de un grupo de afectados por las financieras Aras Business Group, YOX Holding y Vitas Financial, comentó algunos de los acuerdos que tomaron el pasado viernes 7 de junio, tras la mesa de trabajo que llevaron a cabo con el representante de la secretaría general de gobierno, para ver cómo van con los pagos pendientes.

Mediante entrevista telefónica comentó que fue el licenciado Enrique Serrano quien estuvo con ellos en las mesas de negociación fue que la prioridad para él, era solucionar los casos de Aras, ya que para eso había sido contratado.

“Se hizo la mesa de trabajo para checar todo respecto a lo de Aras, sobre Vitas en bienes asegurados… ellos están atados de manos con respecto a lo que son los amparos, pero esos se van a caer, están muy mal hechos; se van a caer como se cayeron las operaciones”, dijo en entrevista.

Felipe Acosta comentó que al poner al licenciado Enrique Serrano como el enlace directo del Estado con los afectados, para poder solucionar dicha cuestión de Aras, exclusivamente, sus representados se dijeron sentir más cómodos.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Comentó que tenían poco más de un mes y medio sin llevar a cabo una mesa de trabajo entre afectados que él representa y el Gobierno del Estado, lo cual no habían llevado a cabo por la cuestión del reciente proceso electoral que se celebró a nivel nacional.

“En lo de YOX se solicitó la lista de bienes asegurados, porque fiscalía zona centro no quería decir, no me quería decir, entonces ya se solicitó la lista de bienes asegurados para la ciudad de Chihuahua”, dijo.

Un segundo punto que solicitaron en la mesa de negociación, fue confirmar que en realidad existe la ficha roja de Carlos Lasso, es decir, que esté activa, ya que al realizar una búsqueda en el portal de la Interpol, no es localizable.

“En cuanto a YOX es ficha roja y la lista de bienes asegurados en la ciudad de Chihuahua porque es muy importante”, dijo en el sentido de que con dichos bienes, es con lo que deberán de pagar a los afectados a nivel local.

Respecto a Vitas, destacó que si se les ha estado pagando a un abogado que representaba a 90 personas, pero que en el caso de él, a 17 afectados comenzaron a pagarles, pero que buscaba reanudar el pago de dichas indemnizaciones.