Seguiremos el proceso de las personas que hayan dañado al estado: gobernadora

"Ni perdón ni olvido, lo llevaremos hasta el final”, declaró la gobernadora Maru Campos esta mañana al ser entrevistada sobre la extradición a México, del exgobernador César D., quien se enfrentará a la justicia.

La mandataria afirmó el Gobierno del Estado que hoy encabeza llevará el debido proceso hasta el final, "contra todos quienes hayan dañado al estado de Chihuahua".

Ayer la jueza Lauren F. Louis ordenó extraditar a César D., y la gobernadora Maru Campos afirmó que llevarán a cabo “el debido proceso".

Frente al proceso de extradición del ex gobernador Duarte, lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua ¡Ni perdón ni olvido! Actuaremos conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. En Chihuahua prevalecerá la justicia. — Maru Campos (@MaruCampos_G) November 9, 2021

Asimismo, dijo desconocer si el proceso que enfrenta el exmandatario podría prolongarse en cuanto a la extradición a México.

En este sentido, la mandataria reiteró “Ya lo he dicho muy claro, que respetaremos el debido proceso y sobre todo seguiremos el proceso de las personas que hayan dañado al estado de Chihuahua”, apuntó la gobernadora.