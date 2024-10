Seguridad es el clamor más sentido en la Sierra: Alejandro Carrasco, Ombudsman estatal

Alejandro Carrasco Talavera, encargado de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, explicó los esfuerzos para priorizar la atención a las personas migrantes, y a la población en municipios de la Sierra Tarahumara que sufren problemáticas relacionadas con el respeto a sus derechos humanos, donde hay una deuda histórica de atención y hay un clamor, principalmente en el tema de seguridad.

“Estamos buscando con este proyecto, que nació para atender serias problemáticas, como el desplazamiento forzado, el hambre en niñas y niños y adolescentes, entre otras. Buscamos estar cerca de la población en la sierra y sobre todo, queremos cumplir con una deuda histórica que tenemos también de tener personal que hable rarámuri. Tenemos esa deuda, lo reconocemos, pero estamos buscando solución a esto. Para nosotros lo que es preponderante en nuestra sierra que está tan flagelada por el crimen organizado, por muchos factores, y poder estar ahí cercanos y cercanas al pueblo de la Sierra”, expresó Alejandro Carrasco.

Carrasco Talavera destacó que la cuestión de seguridad es el clamor generalizado de los habitantes de la Sierra Tarahumara, en cuestión de derechos humanos.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

“Si alguien vive con miedo, no puede decirse que vive con libertad. Lo que buscamos es que se haga justicia, pero desde el acompañamiento, no como observadores o críticos. Recientemente fuimos con fiscalía, CEAVE, Pueblos Indígenas, y otras instituciones, fuimos allá a la región de Cinco Llagas, donde está tremenda la violencia. Fuimos a ver cómo incidimos, cómo apoyamos, qué hacemos positivamente para que mejoren su trabajo las instituciones. Esa es la labor de la Comisión de Derechos Humanos no vamos a juzgar, si no vamos a apoyar a ver cómo mejorar el servicio dentro de la competencia de cada institución”, dijo, al tiempo que puntualizó que la visión de la CEDH es contribuir a mejorar el servicio que brindan las instituciones y que mejoren de esa forma las condiciones de vida a las personas.

“Si es necesario recibir una queja por parte de la población, se recibe la queja y se le va a dar trámite en contra de cualquier institución que se establezca. Nada más, obviamente diferenciando que lleva el mando allá es autoridad federal y en esos casos lo que hacemos es recoger la queja, y se envían –en todo caso-, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, sostuvo.

Dentro de los esfuerzos, personal de la CEDH busca el mejor lugar para instalar un espacio físico para dar el servicio de acompañamiento; y también el apoyo de otras instancias, en el tema de presupuesto, como para poder establecer las oficinas.

“Si tuviéramos más presupuesto, nos encantaría tener oficinas en más municipios. Actualmente, hay representación de la CEDH en la capital Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y en Ciudad Juárez. Se busca que sea un área estratégica desde donde se pueda acceder más fácilmente a diversas comunidades”, compartió el ombudsman.

Como antecedente, mencionó que hace aproximadamente 12 años, había una pequeña oficina en el municipio de Madera, pero esa oficina no estaba abierta todo el tiempo y era apoyada ahí por una persona que no estaba contratada directamente por la comisión; por lo que era más una oficina de gestión. Se recibían quejas, pero se mandaban hacia Chihuahua; pero una oficina operativa al 100% nunca ha existido en la Sierra.

“Hay que aclarar sí se brinda atención en municipios serranos, a través de visitas mensuales a lugares específicos como Creel, Guachochi, Madera, Bahuichivo, Guadalupe y Calvo, y otros lugares más recónditos; sin embargo, aún falta una presencia permanente, con un espacio donde la gente pueda ir a capacitarse en derechos humanos, donde se reciban las gentes de la población, y la gente perciba el apoyo por parte de la institución” mencionó.

En ese sentido, añadió que además del espacio físico, también se debe presupuestar la operatividad, el personal, que cuente con una formación en derechos humanos, con vocación y también que tenga conocimiento, que requiere una formación que toma bastante tiempo, pues los derechos humanos es un área muy especializada.

Migrantes

Sobre la población en movilidad, Alejandro Carrasco Talavera informó que las quejas, en su mayoría, son contra el Instituto Nacional de Migración por exceso en el uso de la fuerza de su personal; de las cuales se han presentado tres en lo que va del presente año 2024.

“La gente migrante o en situación de movilidad presentan la queja, se va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a veces pierden el interés, porque lo que quieren es irse del país, quieren cruzar a Estados Unidos. Por eso para la Comisión Nacional, a veces es complicado darle seguimiento a la queja; pero aún así, el acompañamiento que hemos dado, es por exceso en el uso de la fuerza por parte del Instituto Nacional de Migración”, explicó.

Alejandro Carrasco, encargado de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos / Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Comentó que en ocasiones, el Instituto Nacional de Migración, actúa en contra de ciertas reglas que estableció la CNDH, por ejemplo no puede detener por mucho tiempo en un autobús a personas migrantes. Y subrayó que si la prohibición expresa está ahí, es porque es una práctica común.

“Es un tema muy complicado de los migrantes y al final del día lo que hacemos es recabar las quejas y se envían a la Comisión Nacional, para que ellos investiguen esta situación. Sí se ha observado una disminución en el número de personas migrantes, y estamos a la espera de qué va a suceder con la política de Estados Unidos, si es que llega Donald Trump o si Kamala Harris”, adelantó.

Para finalizar, hizo un llamado a la población chihuahuense, para tener empatía con las personas migrantes, quienes buscan mejorar su forma de vida; “y la migración es algo que ha existido desde la historia de la humanidad: todas y todos somos migrantes en potencia. No es algo nuevo, no es una moda, no es algo que nos deba asustar, es algo que toda la vida ha pasado y va a seguir pasando porque es una condición humana”, finalizó.