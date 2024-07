Señalan a alcalde electo de Maguarichi por acreditarse mujer

Integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres realizaron una revisión a las alcaldías que fueron ganadas por mujeres en el estado, destacando una observación, en el sentido de que la alcaldía de Maguarichi había sido ganada por Francisco Manuel Campos Zamarrón, candidato por la alianza PRI-PRD, quien en su registro se identificó como mujer transgénero, llamándoles la atención, por que dicho ayuntamiento no estaba dentro de la lista de acción afirmativa.

Tanto Campos Zamarrón como su suplente, al momento de su registro marcaron que se auto perciben como mujeres, es decir, que son del sexo femenino y marcan que son de la comunidad LGBTQ+, lo que les llamó la atención en su calidad de mujeres y no como de institución; en el sentido de que podría haberse aprovechado de la cuestión de inclusión y paridad de género para ganar un cargo de elección popular.

En este sentido, Georgina Ávila Silva, consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), explicó que al presentar el informe de los cargos que han ganado mujeres y que no fueron impugnados, ante el Observatorio de Participación Política de las Mujeres analizaban todas las acciones que se presentaron para cumplir con la paridad, por lo que fue ahí que les llamó la atención.

“Hay una jurisprudencia que dice que las mujeres trans deben ocupar cargos de mujeres, entonces, los espacios que sean para mujeres deben considerar a las mujeres trans y las personas no binarias, ésas deberán ocupar espacios de los hombres”, citó la consejera.

Destacó que esta jurisprudencia se logró cuando se obtuvo la reforma constitucional, conocida como paridad en todo, la cual establecía que en todos los órganos de los estados debería haber paridad en todos los cargos.

Ávila Silva explicó que tanto el titular y el suplente de la candidatura a la alcaldía de Maguarichi, por la alianza PRI y PRD, marcaron en su registro que se auto percibían como mujeres, es decir, que son del sexo femenino y marcan que son de la comunidad LGBTQ+, pero no marcan que son acción afirmativa. En cuanto a la acción afirmativa, comentó que el IEE acordó que en 12 municipios tenía que haber de manera obligatoria que cada partido tuviera una candidatura perteneciente a una comunidad de inclusión y una con discapacidad, pero Maguarichi no estaba obligado.

“Estas dos personas son de candidatura común PRI y PRD, no era alianza ni coalición y esta de Maguarichi era del PRI; pero la coalición PRI-PRD postuló tres figuras, entonces en los lineamientos decía que cuando las candidaturas sean impares, la mayoría tienen que ser mujeres, tiene una mujer, tiene un hombre y entonces, faltaba una mujer y son ellos… si no hubieran marcado que son mujeres trans, no hubieran cumplido con paridad y no hubiéramos aprobado sus candidaturas”, dijo la consejera.

Por consiguiente, comentó que eso las llevaba a pensar que no era error, ya que habían marcado que eran de la comunidad LGBTQ+ y, por consiguiente, el espacio era para una mujer.

“Como institución, podemos decir que son mujeres trans, y ojalá lo sean, porque si no pues es un burdo engaño y se estarían utilizando las herramientas que tenemos, primero para lo que son la constitución de paridad y segundo para las mujeres trans”, dijo.

“El tema con las mujeres tras en materia electoral radica en cómo registrarlas, ya que sus documentos, quizá, vengan como hombre, entonces el sitio del IEE en la casilla de sexo lo marcaba como hombre”, explicó la funcionaria, detallando que incluso desde que les presentaron el formato señalaron que podría haber “errores de dedo” por parte de los aspirantes, al momento de registrarse como candidatos.

Citó como ejemplo que, en los registros de candidaturas en todo el estado a los diferentes cargos, hubo un total de 80 hombres que se percibían como mujeres o marcaron la casilla de femenino, y que, tras una valoración con los mismos partidos, posteriormente se disminuyó a la mitad.