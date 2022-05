Señalan a policías municipales de golpear a dos personas por más de media hora

Agenten municipales la hacen de “tránsitos” y golpean a dos pasajeros

Cinco agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron acusados de cometer actos violatorios a derechos humanos, abuso de autoridad y lesiones, luego de que detuvieran a dos pasajeros de una unidad, a quienes a pesar de estar sometidos y esposados golpearon en repetidas ocasiones.

De acuerdo a denuncia que se realizó de parte de Perla Coss, un señor de nombre Julián y su hijo, circulaban por el norte de la ciudad, en la colonia Nuevo Triunfo cerca de las 12:30 de la madrugada del viernes 29 de abril, cuando fueron interceptados por agentes municipales, quienes les notificaron de una “revisión de rutina”, pero al desconocer el motivo de la detención se negó a acceder a la petición de los agentes, que fue cuando inició el forcejeo.

Los videos de seguridad sostienen la denuncia que fue compartida en redes sociales, donde se muestra cómo los agentes de la Policía Municipal sin razón aparente detienen al conductor de una pick up de color blanco, para luego comenzar con el forcejeo y terminaron esposados y golpeados por los cinco agentes que a pesar de superioridad de número decidieron agredirlos en repetidas ocasiones.

“El Sr. Julián y su hijo se dirigían a su casa, cuando fueron interceptados por autoridades municipales de Chihuahua, fueron agredidos con exceso de violencia, los golpearon por más de media hora, para después ser detenidos sin argumento alguno, aclarando que los municipales argumentaron que sólo era chequeo de rutina, les robaron todas sus pertenencias incluyendo dinero”, refiere la persona que comenzó a difundir los videos de esta agresión.

El video que fue capturado enfrente de un negocio denominado Blockera y Materiales Roma, ubicada en el norte de la ciudad, se muestra cómo los agentes -entre ellos dos mujeres- comenzaron a agredir y forcejear con los dos pasajeros de una pick up, a uno lo golpearon mientras estaba sentado cerca de una de las llantas, a patadas y con la parte de la rodilla.

Al segundo detenido lo tomaron entre tres personas, lo esposaron, lo tiraron, lo golpearon en repetidas ocasiones, incluso estando en el suelo, lo siguieron golpeando, y más de una hora duró toda la detención, según el horario marcado por las cámaras de seguridad.

De acuerdo a las imágenes que se compartieron de los afectados, el hombre recibió lesiones en el ojo derecho, el cual permanece de color morado, en la parte de la nariz, el pómulo, ambos labios, la zona de las costillas, lo cual fue valorado también por el Hospital General, donde fueron llevados luego de la golpiza que recibieron.

El hijo que viajaba como acompañante recibió golpes en los dos ojos, la frente, oídos, y en las manos, donde mantenía las esposas y donde se mantuvo forcejeando con los agentes, quienes los jalaban de esa zona del cuerpo para tratar de someterlos.

Los afectados interpusieron su denuncia correspondiente para que se investigue a los responsables, ya que además de los golpes, uso de la fuerza excesiva de parte de los agentes, también los mantuvieron incomunicados y no existió un motivo para que fueran detenidos por los agentes preventivos.

Inicia CEDH queja de oficio por agentes municipales golpeadores

El presidente estatal de los Derechos Humanos, Néstor Manuel Armendáriz Loya, dio a conocer que el organismo a su cargo inició una investigación y queja de oficio por el presunto acto de violación a los derechos humanos en perjuicio de dos personas que fueron sometidas y golpeadas por al menos cinco elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Desde que tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación, incluso se difundieron videos de la detención de dos personas, se aprecia al menos que a uno de ellos le infligen golpes entre tres o cuatro elementos y a otro lo mantienen sometido de forma excesiva”, explicó el titular de la CEDH.

A pesar de que los agentes cometieron violaciones a los derechos humanos, los afectados –hasta el momento- no han interpuesto la queja de los hechos, sin embargo la misma Comisión por evidente situación decidieron radicar una queja de oficio, incluso ya solicitaron información de los hechos y recopilaron los videos donde se muestra parte de los hechos.

Néstor Armendáriz dijo que es un evidente uso de la fuerza pública, se observa cómo le propina golpes, por eso decidimos radicar la queja, aunque los afectados no se han acercado con nosotros, pero es importante tener todas las versiones de las partes y reforzar el hecho con los videos que se muestran en el lugar de los hechos.

“No sabemos el tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, es por eso que se inicia la investigación, nos ponemos a disposición de las personas agraviadas; como una instancia más para investigar los hechos, pueden intentar a través de un ministerio público, por lesiones o abuso de autoridad, pero nosotros somos otro canal para inhibir este tipo de conductas”, señaló.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dijo que se tiene permitido el uso de la fuerza pública, cuando se cumplen ciertos requisitos, como la necesidad de legalidad, proporcionalidad, entre otros más, y lo que aparentemente no es el caso donde cinco agentes detuvieron a dos personas.

“Entonces parece ser que hubo un uso excesivo, lo cual es reprochable, hay que combatir por todas las vías estas conductas y nosotros somos una de ellas, vamos por responsabilidad administrativa, realizamos queja de oficio, sería bueno que las personas afectadas se pusieran en contacto con nosotros para que nos den más información, contexto y valorarlas médicamente, conocer su versión, si hay más testigos, para no sólo tener la versión videograbada y la versión de la autoridad que nos vaya a proporcionar”, aseguró.

También dijo que el proceso de investigación, de acreditar las lesiones de la detención arbitraria, se puede emitir una resolución a las autoridades participantes o agraviantes para que sancionen a los servidores públicos, para que reparen los daños a las víctimas y se tomen medidas que puedan garantizar que no se volverán a repetir actos de esta naturaleza.

Es decir, que si la investigación de la Comisión afirma que los agentes cometieron el abuso de autoridad, la corporación debería acatar la sanción administrativa o despido de los agentes involucrados, así como reparar el daño que generaron, que puede ser consultas médicas, medicamentos, entre otras cuestiones.

“La importancia que las personas se acerquen para no tener sólo la investigación de oficio, ellos nos pueden decir qué pasó, no sólo en el lugar, sino antes y hasta después de la detención, no sabemos si antes o después hubo más agresiones, lo que tenemos son los videos que cuentan gran parte de lo sucedido”, indicó.

El titular de la CEDH dijo que se deben implementar medidas drásticas para evitar actos similares, una constante sensibilización, ya que aseguró que por sentido común a ningún agente se le tendría que estar diciendo que no debe golpear a alguien detenido o que ya está sometido.

Reconoció que existe una apertura con la Comisión a su cargo entre las autoridades estatales y municipales, pero recalcó que se tienen que hacer más constantes los protocolos y sanciones, no por perjudicar a los agentes, sino por el mensaje que se manda que no se va a permitir excesos en el uso de la fuerza pública en ningún acto arbitrario, “es importante ir por todas las vías, para crear precedentes a pesar de que estén videograbados, muchas veces es el dicho de la persona y el de la autoridad”.

No toleraremos actos de abuso de autoridad, remueven a agentes municipales señalados de abuso

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, dio a conocer que los agentes que fueron expuestos por actos de abuso de autoridad y de la fuerza pública fueron removidos de su cargo y se mantendrán en otras áreas en lo que continúa la investigación en su contra.

Recalcó que la corporación no tolerará ningún acto de abuso de autoridad de parte de todos los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo cual se actuó de forma inmediata y se inició la carpeta de investigación en el área de Asuntos Internos de la misma Policía Municipal.

“Tomamos de inmediato las acciones de forma urgente, se conformó el expediente correspondiente, se escuchó también la versión de los agentes municipales y se está resolviendo qué fue lo que pasó, por lo pronto fueron removidos a otra área, mientras está el proceso en curso”, comentó Julio César Salas.

Dijo que será la Comisión de Honor y Justicia la que determine la responsabilidad de los agentes señalados de cometer abuso de autoridad, y con lo que resuelvan de estos hechos es como se actuará en contra de los elementos de seguridad que pudieron haber algún ejercicio excesivo de la fuerza pública.

El Director de Seguridad Pública comentó que no puede dar conocer más detalles de lo que ocurrió en esa detención, ya que la investigación sigue su curso y esperan a que se pueda resolver por parte de áreas correspondientes.

De acuerdo a los afectados como la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, existen algunos indicios de que dos pasajeros de un vehículo fueron detenidos sin justificación alguna y además fueron sometidos, golpeados por más de cinco elementos de seguridad, quienes aparecen en videos tomados al norte de la ciudad.