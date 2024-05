Señalan Álvarez y Vázquez a funcionario de Urique por amenazar a la gente con retirar apoyos

Por medio de un video en donde se aprecia a un presunto empleado del Bienestar, amenazando a una ciudadana de la comunidad de Bahuichivo, municipio de Urique, diciéndole que de no votar por Morena, se le retiraría el apoyo para su hija con discapacidad.

Así lo denunciaron los candidatos a senadores por el PAN, PRI y PRD, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, quienes aseguraron que el sujeto en cuestión fue identificado como Valentín Melquiades Pérez Cisneros, presuntamente el encargado del Banco del Bienestar en el municipio de Urique.

Te puede interesar: Apagones masivos de la CFE demuestran la incapacidad de Morena para gobernar: Gabo Díaz

En el audiovisual se escucha la voz presuntamente de Valentín Melquiades Pérez, quien le dice a la señora que graba que él recuerda perfectamente cuando acudió a pedirle ayuda para su hija discapacitada.

“Dígale al presidente (Andrés Manuel López Obrador), que gracias y que no sé qué; a mí no me puede mucho lo que yo he hecho por usted y por la niña, pero ¿quién se lo había dado?”, dijo a quién identificaron como funcionario federal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Ante esto, la mujer responde que los apoyos son un derecho de los niños con discapacidad y le advierte que ella tiene memoria y cerebro para defenderse de la situación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe mencionar que el candidato de Fuerza y Corazón Por México, Mario Vázquez, ya había denunciado que Morena amenaza a las familias de la sierra para que coloquen lonas de sus candidatos amenazándolos con quitarles los apoyos si no lo hacen.

Chihuahua Como universidad autónoma, tenemos cuatro tipos de auditorías cada año: Rector de la UACH

Asimismo, adelantó que ya preparan la denuncia correspondiente y le recordó a la ciudadanía que estos actos constituyen un grave delito electoral y que nadie les puede quitar los apoyos sociales a las familias, pues se trata de un derecho consagrado en la Constitución.

En este sentido, Daniela Álvarez, reiteró a los ciudadanos que no se dejen engañar, pues con Xóchitl Gálvez los programas sociales no sólo se quedan, sino que serán mejorados y transparentados.

Señaló que esa persona identificada como encargado del Banco del Bienestar en Urique, ha amenazado a más personas y no sólo a la señora del video, por lo que aseguró que las quejas en ese sentido, son recurrentes.