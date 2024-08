Sentencian a sujeto con un año por incumplir obligación alimentaria de sus cuatro hijos

José Carlos C. F. fue sentenciado a un año y tres meses de prisión por incumplir con sus obligaciones alimentarias hacia sus cuatro hijos menores de edad, según dictaminó un tribunal en un juicio oral celebrado en el Distrito Judicial Morelos.

La resolución fue obtenida por la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quien presentó pruebas concluyentes sobre el incumplimiento del acusado.

Durante el juicio, el agente del Ministerio Público demostró que José Carlos C. F. no cumplió con sus responsabilidades como deudor alimentario desde enero de 2020 hasta enero de 2023, periodo durante el cual no aportó la cantidad económica necesaria para el desarrollo y bienestar de sus hijos.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a José Carlos C. F. pagar la reparación del daño por un monto de 147 mil 434 pesos, equivalente a las obligaciones no cumplidas durante esos tres años.

Este caso subraya la importancia de cumplir con las responsabilidades familiares y las consecuencias legales que enfrentan quienes incumplen con sus deberes, especialmente en lo que respecta al bienestar de menores de edad. La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar persiguiendo este tipo de delitos y de procurar justicia para las víctimas afectadas.