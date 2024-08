Sequía de agua y recursos: Crecimiento del campo se desaceleró con la 4T

La producción agroalimentaria con la Cuarta Transformación registró un crecimiento de sólo el 2.6 por ciento, que es la cifra más baja de todo los sexenios. La producción va cayendo en comparación al 2022.

El licenciado Juan Carlos Anaya Castellanos, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, lamentó que los programas que se implementaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no hayan sido benéficos para la producción, dado que en las zonas que se benefició con Fertilizantes para el Bienestar no se vio reflejado en la productividad y el de precio de garantía no tuvo incidencia para incrementar la producción de granos.

Este año el país sólo producirá el 44 por ciento del producto por lo que México deberá importar el 56% y ello lo convertirá en el primer importador de un grano básico.

Las exportaciones agroalimentarias se aumentaron en 1154% desde que se firmó el tratado de libre comercio, de 1994 al 2024 las frutas y hortalizas son las que más han incrementado su exportación con 1006%. En el tema de granos algo de maíz, en el pecuario se incrementó un 973%, en agroindustrial la azúcar y café fue de 672%.

En cuanto a las importaciones se registra un incremento del 566% lo que más se importan son granos y oleaginosas porque no se está produciendo lo que necesita el país.

“Las políticas públicas no sirven para nada, son asistenciales y ahí están los datos”.

Juan Carlos Anaya Castellanos / Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Después de la industria de manufactura, la industria automotriz, se encuentra el sector agroindustrial. “Los 51 mil millones de dólares que exportamos el año pasado es gracias a los productores, no a los programas”.

Señaló que el sector ha ido creciendo y lo único que se necesita es que el gobierno no estorbe, sino que ayude con políticas públicas enfocadas a la sanidad para que la exportación continúe.

El especialista resaltó que se cuenta con una balanza agroalimentaria gracias a la labor que realizó Javier Usabiaga Arroyo, a quien se considera el mejor secretario de Agricultura, quien era productor y conocía de los riesgos en el sector, ello sentó las bases para que México ahora pueda ser el noveno exportador a nivel mundial.

México tiene una autosuficiencia agroalimentaria de 89.8%, en el sector hortofrutícola se tiene un superávit pues se producen 43.94% y se consume el 33.03%, la autosuficiencia es de 133%. En los productos como el chile verde se produce un 3.10% y se consume el 1.90%, el superávit es de 163%, lo que brinda la oportunidad de exportar.

En agroindustrial en caña de azúcar se es autosuficiente y en agave mucho más, se price 2.13% y se consume 0.32% la autosuficiencia es de 657%. A pesar de que se registra un problema en el precio del agave porque va a la baja, el precio del tequila no baja.

El déficit se presenta en granos y oleaginosas, en el maíz la situación es crítica, pues se producen 23.72% y se consume 47.44% se importa el 50%.

Juan Carlos Anaya Castellanos / Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Este año solo se producirá el 44% de lo que se consume por lo que la importación será del 56 por ciento de granos. “Vamos a ser el número uno en importación de maíz y número dos, por debajo de China en importación de granos, entonces ¿dónde está la política pública?”.

El especialista dijo que en la producción de granos se concentra la mayor cantidad de pequeños productores, quienes son los que reciben los apoyos, pero no incrementaron la productividad, “No les estamos enseñando a producir nada, es nada más transferirles dinero, ahí está el programa de fertilizantes con 16 mil millones de pesos regalados”.

Ejemplificó que en sur sureste del país se producían 6.2 millones y seis años después son 6.4 millones, con todo y el regalo de fertilizantes, lo que se traduce en que la política pública está en los votos.

En el sector pecuario hay un índice de autosuficiencia del 81 por ciento, en este destacan el huevo y la res que son autosuficientes.

Refirió que el indicador de autosuficiencia agropecuaria por sexenio, la 4ta Transformación va a ser el más bajo desde 1999. En granos y oleaginosas cae al 50.7% y para el 2024 será al 44%. A partir del 2023 el índice de autosuficiencia alimentaria está cayendo será el más bajo.

La producción agroalimentaria ha sido la más baja de todos los últimos sexenios, con Zedillo creció 21.1%, con Fox 30%, con Calderón 6.4%, con Peña con todo y las heladas y sequías fue de 11.7% y con López 2.6%.

“Si no estás invirtiendo, como no va a caer la producción, con el cambio climático hay que invertir más”.

Señaló que se requieren de apoyos para el sector, ya que solo el 8% de los productores pueden acceder al crédito y es lamentable que solo el 3% cuentan con seguro. “La realidad es lamentable”.

Los programas sociales de la 4ta Transformación como Sembrando Vida, Fertilizantes para Bienestar y Precios de Garantía no tienen incidencia en la productividad, son millones tirados.