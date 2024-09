Seremos la última generación de jueces por concurso judicial: María Elena López

“El dia de mañana, yo podría ser la última generación de personas que salgan por concurso judicial”, declaró en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, María Elena López Morales, Jueza de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio; referente a que la reforma al Poder Judicial, sea aprobada en su totalidad, toda vez que falta que el senado de la república le dé el visto bueno.

Durante su participación en el paro de labores que llevan en el exterior del Poder Judicial de la Federación, de esta capital del estado, en la avenida Mirador y casi Washington, María Elena López Hernádez ha estado activa en dichas actividades, que primero empezaron en el parque de un costado del recinto y que últimamente, algunas agrupaciones que se han unido a su movimiento, han decidido salir a las calles de manera pacífica.

“Yo tengo 15 años de carrera judicial,comencé como oficial judicial, fui actuaria, fui secretaria los últimos seis años; yo soy el ejemplo de lo que es el desarrollo de esa carrera judicial, pues yo acabo de ser vencedora en el último concurso, en el concurso donde en marzo, se publicó la lista de vencedores, esa lista de vencedores solamente el siete por ciento de los que iniciamos, concluimos vencedores para ser jueces”, dijo en entrevista.

Sin importarle que los fuertes rayos del sol peguen en su rostro, ya que son los del mediodía y por consiguiente los más fuertes, la jueza explica que, en dicho concurso 589 personas concursaron y fueron siendo eliminados o fueron truncándose en las diferentes etapas, ya que al final solamente 46 fueron los elegidos por sus conocimientos y puntuación; “somos 46 y somos especializados”, enfatizó.

“Me ha tomado 15 años, ¿qué pasa?, hay gente muy capaz de esos 543 que no quedaron vencedores, que son gente muy capaz, que pueden volver a concursar y muchos de ellos ser jueces en un futuro; el día de mañana si pasa esta reforma, gente talentosa no podrá acceder a esa posibilidad de ser jueces, jueces por mérito, porque son concursos de excelencia, eso sería lo difícil”, dijo con un tono de voz preocupado, a la par de que recibía instrucciones de cómo sería la siguiente acción pacífica para que la ciudadanía se enterara de porqué estaban llevando a cabo dicho paro de actividades.

Para ello, López Morales y otra de sus compañeras especializada en materia de amparo, plasmaron en cartulinas mensajes en contra de la reforma al poder judicial, la cual contempla que los juzgadores sean electos mediante votación abierta a la ciudadanía, y no por carrera judicial, como se ha llevado a cabo.

“Tenemos jueces y magistrados 38 años dedicados a impartir justicia, muchos empezamos no solo de oficiales, algunos empezaron de intendencia, algunos fueron desde choferes; pero la constante preparación, la constante dedicación, gente que estudió derecho que se perfeccionó, que se ha ido preparando día a día, eso es la meritocracia, eso es carrera judicial”, comentó.

Los paros de actividades del personal del Poder Judicial de la Federación, ha detenido diversos procesos, debido a que solo están tratando los de mayor importancia, en específico los que tienen que ver con la libertad de las personas y el cumplimiento de sus garantías individuales.

Actualmente, el dictamen ya fue aprobado por la cámara de diputados, por lo que está por ser presentado ante el Senado de la República, los cuales deberán de revisar el dictamen para ver si es aprobado o no.