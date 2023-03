Sería ilegal intervención de EU pero quizá no haya otra solución: Especialista

El especialista en delincuencia organizada José Carlos Hernández, consideró de ilegal la solicitud de intervención que se encuentra en el Congreso de los Estados Unidos para combatir con fuerzas armadas a los grupos del crimen organizado en México, pero reflexionó que podría ser la última solución para esta problemática.

Compartió que esta intención podría vulnerar nuestra soberanía y consecuentemente se convierte en una seria amenaza a la seguridad nacional que está consagrada en la ley, por lo que de consumarse, vulneraría los acuerdos y tratados internacionales sobre el respeto absoluto de la independencia de los Estados Unidos.

"Por otra parte, la postura visiblemente omitida de complicidad o peor aún, victimizante del gobierno mexicano en conjunto, no únicamente del Gobierno Federal, sino incluyendo sus entidades federativas, pues esto ya ha sido el hartazgo de la comunidad internacional principalmente de los países del norte y Centroamérica, donde ahora sí en verdad se está gestando una fuerza de presión internacional sobre el estado mexicano" explicó.

El también criminólogo, dijo que es parte de un evidente indicio de un estado fallido, en dicha tarea no cumplida, y más con un presidente mexicano que constantemente ironiza y reta a la comunidad internacional de derecha y principalmente de los Estados Unidos.

Explicó que esto deriva de que por lo menos se tiene conocimiento de que 100 mil estadounidenses que mueren al año por el consumo de fentanilo, a los que se suman otras muertes por el consumo de cristal, cocaína, etcétera, que podría resultar en más de 350 mil habitantes al año por cuestiones ligadas al crimen organizado de México.

Además de la propuesta del Congreso, han encendido las alertas máximas en 21 estados de los Estados Unidos con 21 fiscales, que ya están proponiendo de una manera seria y real que se considere a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por sus atrocidades extremas y distribución de narcóticos.

"De llegar a materializarse esta intromisión, que de hecho ya existe, también está aprovechando los tiempos en materia político electoral que se avecinan, para todavía crear una presión más ¿me explico?, entonces, el problema del consumo de drogas. principalmente esto ha hecho, que los radares de máxima alerta ya estén focalizados en México por el indudable empoderamiento y restricto de los cárteles criminales que el propio estado mexicano ha alimentado a manos llenas, claro con sus absurdas políticas, permisivas leyes y un sistema de justicia mexicano completamente laxo y un sistema penitenciario colapsado", afirmó el especialista.

Parte de esta problemática, ejemplificó uno de los aseguramientos más recientes en Sinaloa, donde descubrieron un laboratorio hace 15 días aproximadamente, donde solamente en uno de ellos se producen hasta 56 toneladas de fentanilo al día y que en su mayoría se trasladan a los Estados Unidos.

"Obviamente y evidentemente no estamos de acuerdo en lo más mínimo con la intervención ilegal estadounidense en México, dicha acción no es lo ideal en el derecho humano internacional y mucho menos lo óptimo, pero en última ratio, quizá y aguas con la respuesta, en última ratio, quizá no haya más, porque el estado mexicano no ha querido o no ha podido con el involucramiento y eso puedo decirlo abiertamente, hay un involucramiento real, abierto, franco, de más de 70% de la política mexicana dentro del crimen", aseguró el criminólogo José Carlos.

Parte del sustento de esta inoperancia, afirma, es el reciente caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue acusado de colaborar con un grupo criminal, así como decenas de casos de filtraciones de los cuerpos de seguridad en todo el país.

"Con él y con toda la serie de políticos y militares y policías que están involucrados, la política mexicana de toda la vida, incluyendo la actual, ha participado en actividades del crimen organizado, por participación directa, con participación indirecta, por complicidad o encubrimiento, o simplemente como víctima, lo que se llama macrocriminalidad y lo que da entonces a que concluyamos que hay un estado fallido en materia de prevención combate y persecución del crimen organizado" aseguró.