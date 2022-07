Servicios de Telégrafos en zonas rurales son usados principalmente para envío de remesas

Telecomunicaciones de México (Telecomm), que recientemente sufrió un robo en la sucursal de Bahuichivo, Urique, se encuentra entre los giros telegráficos que, de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), son utilizados principalmente por personas que viven en áreas rurales para recepción de remesas.

Un informe realizado por BBVA Research, área de investigación de ese banco, reveló que se reciben más remesas en comunidades rurales y semiurbanas: “En México seis de cada 10 hogares que reciben remesas viven en localidades de menos de 15 mil habitantes”.

Asimismo, se puntualizó que el mayor uso que dan los mexicanos a este tipo de recursos es para el gasto corriente y el pago de deudas.

Con datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), BBVA consideró que el hecho que la gran mayoría de personas que reciben remesas se encuentren en zonas rurales o semiurbanas, provoca que haya una mayor limitación para que éstas sean incluidas en el sistema financiero.

Resalta además que los hogares receptores de remesas en México tienen menor uso de las tarjetas de crédito bancaria o comercial para su gasto en alimentos, vestido, transporte, comunicaciones, cuidados, limpieza, educación, entre otros, en comparación a los que no recibieron remesas.

Según el estudio, los meses de diciembre y enero son aquellos en los que se reciben más remesas en efectivo y especie en México. Esta temporada de diciembre y enero coincide con el cierre de los principales ciclos agrícolas, por lo que muchos trabajadores mexicanos que laboran en el sector primario ya han concluido sus actividades y retornan a sus comunidades.

Por otro lado, de acuerdo a un reporte emitido por el Banco de México (Banxico), durante el 2021, el estado de Chihuahua recibió mil 588.2 millones de dólares en remesas, que representó el 3.1% de la participación a nivel nacional.

En tanto que para el primer trimestre de 2022 se contabilizaron 345.1 millones de dólares en remesas, más que en el mismo periodo de 2021 cuando fueron 338.5 millones de dólares en remesas.

Condusef recomienda considerar los siguientes consejos si se envía dinero: antes de decidirse por algún servicio, preguntar cuál es la comisión que cobrarán y verificar si no hay otros cargos que cubrir; si el envío no es urgente, considera opciones de entrega no inmediata, son más baratas que las opciones en minutos.

Comparar entre diversas empresas de envío; la matrícula consular es aceptada como identificación, con ella podrás abrir cuentas en diversas instituciones bancarias. Pregunta en tu consulado cómo tramitarla.

Y, tener comunicación con tus familiares en México para elegir juntos la mejor opción para el envío de dinero.

Si se recibe dinero: infórmate sobre la cantidad y el tiempo que tardarán en recibirlo; indica a la persona que se encuentra en el extranjero cuáles son las empresas que tienen puntos de pago en tu localidad; y no permitas que la empresa donde cobres tu envío condicione el servicio, te obligue a comprar mercancía o a aceptar pagos en especie.