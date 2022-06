Si amenazas continúan, denunciaré y me iré de Movimiento Ciudadano: América García

La diputada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, América García Soto, dio a conocer que si ha recibido presiones o amenazas por parte de dirigentes en el partido, por lo que si las condiciones continúan, posteriormente denunciaré por violencia política por razones de género.

“Amenazas como por ejemplo de no presentarme al pleno o de no presentarme a las votaciones, por lo que por el momento mis asesores y una servidora valoramos estas cuestiones, porque no quiero caer en un exceso, pero no me voy a quedar callada”, indicó la legisladora.

Añadió García Soto que su agenda siempre ha estado relacionada con la defensa de las mujeres, incluso dijo que en Nuevo Casas Grandes ha sido parte de la protección de las mujeres, por lo que no puede quedarse callada antes dichas circunstancias.

“No es posible que Movimiento Ciudadano sea un buen partido a nivel nacional, y que a nivel estatal, una persona sea el representante en el Congreso, sea representante del partido, sea el representante del OPLE, no se debe y no se puede”, agregó.

“Dentro del Congreso, quienes me han estado respaldando y apoyando en mis iniciativas es el grupo parlamentario de Morena, por lo que se habló de una posible incorporación a su bancada, lo que pudiera ser la razón de estas presiones, explicó.

“A mí me gusta Movimiento Ciudadano, he estado en contacto con el coordinador nacional, Dante Delgado, y diputados nacionales, quienes están enterados de la situación, por lo que quedamos en sostener una plática, sin embargo, si no hay cambios importantes en Chihuahua, yo no me quedo”, concluyó la congresista de MC.