Si es necesario, habrá operativos fuera de las escuelas por inseguridad en Juárez: Educación

El subsecretario de Educación Básica, Arturo Parga Amado, señaló que este próximo lunes 9 de enero, será el regreso a clases de más de 725 mil estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria, y en caso de ser necesario debido a los últimos acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez, habrá operativos en colaboración con Seguridad Pública y con Protección Civil fuera de las escuelas.

“Las escuelas deben ser el lugar más seguro para nuestros niños, según lo ha comentado el secretario Javier González Mocken, se pide que las instituciones educativas sigan siendo los lugares más seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes”, declaró el subsecretario.

No obstante, señaló que no se busca generar caos al tener a los operativos policiales de planta a las afueras de las instalaciones, ya que no sería buena señal ni mensaje para los niños, quienes ahora más que nunca, esperan tener paz, tranquilidad y un futuro.

“Las escuelas son templos del saber, un templo donde se trabaja con el futuro, de ser necesario, los directores conocen los protocolos para que apoyen en caso de ser necesario” mencionó Arturo Parga.

De igual manera, dijo que los convenios que han sido firmados con seguridad pública han servido mucho, esto en conjunto al convenio más importante, que es el que se tiene con la sociedad y con los padres de familia, quienes apoyan a cuidar las escuelas y a sus alumnos, el cual ha rendido frutos ya que no se han presentado más situaciones de vandalismo en las instituciones de educación en los últimos meses.

El subsecretario reiteró su reconocimiento a los maestros y maestras de la ciudad, así como a quienes se encuentran en Ciudad Juárez, quienes pese a las situaciones presentadas en la ciudad, el 100% se encuentra trabajando en los talleres de Formación Continua, realizando las guías y actividades que implementarán frente a grupo.

Más de 32 mil docentes de las 5 mil 913 escuelas de Educación Básica se encuentran en un taller de Formación Continua, los cuales buscan encontrar la mejor manera para implementar actividades a sus alumnos, los cuales regresarán a las aulas el próximo lunes 9 de enero.