Sí la Reforma Judicial, pero no es su totalidad: Adriana Terrazas

La exdiputada local de Morena, Adriana Terrazas expresó que considera que el cambio dentro del país es necesario, por lo tanto, tienen que haber nuevas reformas y dice sí a la nueva Reforma Judicial, pero no en su totalidad.

“Yo pienso que el país se tiene que transformar y tiene que haber reformas, pero no así, yo digo sí a la reforma, pero no en su totalidad”, Terrazas indicó que es perceptible el hambre de política por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, cuestionó al presidente de la República por ver un beneficio para la ciudadanía en esta decisión, cuando las últimas semanas, centenas de ciudadanos, estudiantes y trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en contra de la reforma en la mayor parte del país.

De esta forma, reiteró no estar de acuerdo con la reforma, asegurando que sin duda afectará a la ciudadanía, “habrá quien incluso dentro de Morena no está de acuerdo con esa reforma, sin embargo, no lo expresan abiertamente”.

Añadió que si fuera de otra manera, los senadores no hubieran pedido licencia o se ocultarían, sino que hubieran enfrentado el costo de su voto, por lo que con dichas acciones, Terrazas Porras señaló que pareciera que reconocen que la reforma de la 4T afectará a la población.

Por lo anterior, invitó a la ciudadanía a que siguieran manifestándose como lo han estado haciendo hasta ahora y que continúen expresando sus pensamientos, que eso es lo que ella misma hará.

“Yo tampoco voy a renunciar a mis pensamientos y a mis ideales, por eso me fue como me fue, por tener la valentía de pensar de una manera personal y no de forma política”, finalizó la exdiputada local de Morena.