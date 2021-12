Si no hay una ciudad segura, no vamos a tener una ciudad competitiva: Marco Bonilla

Hoy se cumplen los primeros 100 días de trabajo del alcalde de Chihuahua Marco Antonio Bonilla Mendoza, quien en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua destacó los avances obtenidos durante este periodo en temas de seguridad pública, servicios públicos, desarrollo económico, obra pública, y gobierno eficaz y eficiente.

“Han sido días de mucho reto, pero también de mucho compromiso”, declaró el presidente municipal, quien resaltó que hasta el momento el presupuesto más elevado en la historia había sido de 3 mil 800 mdp y a la fecha la Ley de Ingresos asciende a cerca de 4 mil 100 mdp y sumados los créditos considerados son 4 mil 500 mdp.

Este miércoles se esperan aprobar tres grandes proyectos: el presupuesto de egresos del municipio; la modernización administrativa, y el Plan Municipal de Desarrollo, y uno de los ejes transversales del plan es la perspectiva de familia.

Bonilla reconoció que en 2022 prevé dos grandes retos: la pandemia, ya que mientras no concluya totalmente no permitirá el desarrollo económico pleno de la ciudad; y el otro es la seguridad pública, que calificó como el mayor reto que tiene un alcalde, pero está convencido que la coordinación será clave.

*SEGURIDAD PÚBLICA*

En el rubro de seguridad pública, el edil aseguró que llegaron “echando toda la carne al asador”. En primera instancia puntualizó que lograron la recertificación CALEA; por otro lado, durante la última semana de noviembre, reactivaron el 100% de las patrullas gracias a gestiones realizadas.

También se concretó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para poder dignificar la calidad de vida de los policías y bomberos, pactando cerca de 700 viviendas en beneficio de los elementos.

Al llegar a la administración, se toparon con casi 800 chalecos con la garantía vencida, pero el actual gobierno sustituyó mil 400 chalecos, aún y cuando una parte caducaría el próximo año, esto con el único fin de proteger a los policías municipales.

Se ha venido trabajando en el mantenimiento preventivo que requiere el helicóptero “Halcón” para asegurar su funcionamiento. Aparte, se liberaron dos licenciaturas que se impartirán en el Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, habiendo hasta el momento cerca de 100 elementos inscritos para comenzar sus estudios profesionales. Asimismo, la primera semana de noviembre arrancó otra academia con 100 cadetes.

“El compromiso en seguridad pública es mucho; yo entiendo perfectamente que si no hay una ciudad segura, no vamos a tener una ciudad competitiva, y no vamos a tener una ciudad atractiva para la inversión”, dijo, añadiendo que se implementaron también celular mixtas con el gobierno estatal y federal, permitiendo una reducción del 20% en delitos durante los primeros 100 días de gobierno.

Para el próximo año, adelantó que viene la adquisición de 100 nuevas patrullas, eficientando los tiempos de respuesta que actualmente es de aproximadamente 7 minutos por emergencia, mejorando los alrededor de 11 minutos que se tenían. El objetivo es acortarlo a 5 minutos.

Y viene la tercera etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua, se trabajará en definir rutas seguras para las mujeres; además gracias al gobierno del estado se establecerán agentes del Ministerio Público y Fiscalía Especializada de la Mujer en ambas comandancias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. De igual forma, llega el proyecto ejecutivo del Campus de Seguridad y Justicia Norte.

*SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS*

En materia de servicios públicos, se está trabajando en el proyecto del relleno sanitario, donde colaboran cuatro universidades, esperando tener las conclusiones de los estudios en unos ocho meses.

Durante los primeros 100 días, se han destinado cerca de 13 millones de pesos (mdp) para recarpeteo y bacheo; y se arrancó la campaña “Chihuahua se prende”, mediante la cual se reemplazarán luminarias públicas con un presupuesto inicial de 5 mdp, en cinco espacios públicos en la ciudad y vialidades principales.

Para 2022 se avecina una inversión de cerca de 90 mdp para alumbrado público, sustituyendo luminarias en zonas de mayor incidencia delictiva, y en las zonas de mayor pobreza del municipio de Chihuahua.

Por otro lado, se van a adquirir 11 camiones en total para la recolección de basura, al tiempo que recordó que se logró la cancelación de 8 rutas de una empresa que estaba generando un servicio precario.

En lo que respecta a obra pública, destaca la conclusión del puente Romanza; así como en los proyectos del presupuesto participativo, y justo ayer se inauguró un puente en la colonia Melchor Ocampo.

El alcalde destacó que el presupuesto participativo se incrementa de 128 a más de 160 mdp, y en general el presupuesto para obra pública aumenta hasta 860 mdp, es decir, “el 2022 será sin lugar a dudas el año de la obra pública, balanceado en 4 principales temas: seguridad pública (más de mil 100 mdp asignados), servicios (700 mdp), obra (860 mdp) y programas sociales (400 mdp)”.

*DESARROLLO ECONÓMICO*

“Además de que ya llegaron algunas empresas durante estos 100 primeros días, actualmente se trabaja en tres proyectos de ampliaciones en maquiladoras de la ciudad”, declaró Bonilla, quien añadió que además el próximo año se esperan importantes eventos.

Así también, el edil notificó que se está en pláticas con dos casas vitivinícolas nacionales en aras de establecer un viñedo en la capital, que sería posible gracias a una inversión privada de cerca de 2 mil millones de pesos.

Se avanza en el parque metropolitano El Rejón donde se está anclando el tema de la Arena Chihuahua, a través del Fideicomiso “Tres Presas”, contemplando aterrizar dicho proyecto para el mes de febrero.

Y se abrieron los centros Mifam, que es una incubadora familiar para apoyarlos de forma legal, administrativa, fiscal, contable, y en materia de mercadotecnia, para que estos negocios migren de la informalidad a la formalidad. La intención es tener 20 centros al final de la administración.