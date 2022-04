Si reforma electoral atenta contra órganos electorales, no pasará: Daniela Álvarez

La diputada federal por Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, aseguró que en el grupo parlamentario del PAN, votarán en contra de la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, si se atenta contra los órganos electorales, como los Organismos Públicos Locales Electorales, Instituto Nacional Electoral o los Tribunales Electorales en materia electoral.

Chihuahua Reforma de AMLO preocupa; si no hay consensos no pasará: Vázquez

“Es necesario que se realicen mesas de trabajo en las que se puedan analizar cada una de las propuestas, pero en caso de que Morena pretenda no cambiar ni una coma, o no tomar en cuenta a la oposición, desde ahorita se puede decir que la reforma no pasará”, expresó la legisladora juarense.

En lo que respecta a los organismos locales, Álvarez Hernández aseguró que está a favor de su existencia porque es una herramienta que fortalece la democracia, sin embargo en lo que si está a favor, es en considerar un ajuste presupuestal, pero no su desaparición.

Por lo pronto ayer jueves concluyó el periodo ordinario en Cámara de Diputados, por lo que para este tema apenas iniciará el proceso legislativo, es decir mesas de análisis, Foros de consulta a expertos, a partidos políticos, por lo que se tiene el tiempo para debatir.

A partir de la reforma a la ley se creará el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por ciudadanos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales elegirá el pueblo de México de manera directa en el primer domingo de agosto. En sustitución del actual órgano electoral, este nuevo modelo proyecta una reducción de los consejeros del INE, de 11 en la actualidad a siete de manera directa.

También se propone que la el Instituto federal organice las elecciones para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales locales.

Otro planteamiento es eliminar el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, así como una reducción de los tiempos en materia electoral en radio y televisión.

Se propondrá que la participación ciudadana sea del 33 por ciento en la consulta de Revocación de Mandato para que sea vinculante y crear una legislación única en materia electoral, es decir, la existencia de un solo instrumento normativo.