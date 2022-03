Sigue desabasto de tres medicamentos para niños con cáncer: Nariz Roja

El director de la Asociación Nariz Roja Chihuahua, Alejandro Barbosa, afirmó que en el estado de Chihuahua sigue el desabasto de al menos tres medicamentos indispensables para atender a niños con cáncer, y aseguró que la información emitida por el gobierno federal respecto a que se han cubierto los faltantes es falsa.

Por medio de redes sociales, el director de la asociación que apoya a niñas y niños con cáncer señaló que en Chihuahua existe faltante de L Asparaginasa, del cual en las últimas semanas la asociación ha otorgado más de 150 unidades, con un costo superior a los 1,500 pesos por unidad.

Agregó que otros medicamentos que faltan en Chihuahua son el Purinethol y el Metrotexato, utilizados en las quimioterapias.

Barbosa refirió que el gobierno federal citó en días pasados que ya hay abasto de medicamento y se aseguró que ya se contaba con el 95 por ciento del medicamento necesario para el primer trimestre 2022, y dijo es falso.

Señaló que la asociación Nariz Roja se basa en datos reales, pues cuentan con la relación de muchas organizaciones no gubernamentales enfocadas a ayudar a niños con cáncer, y éstas coinciden en que hay faltantes en todos los hospitales que apoyan

“Nos basamos en recetas y peticiones completas, para decir que falta algo, no nos vamos con lo que nos dicen los papás o en chismes, nos vamos con el dato real”, agregó

Indicó que no sólo en Chihuahua, sino que en los demás estados se presenta esta situación.

De igual manera, refirió que el Inegi habla de más de 170 mil muertos por cáncer y cuestionó cuántos se vieron afectados “por las políticas públicas que han cambiado”.

Dijo que el gobierno federal tiene que ponerse a trabajar constantemente, lo cual “no han entendido en el gobierno, y sólo se han enfocado en decir mentiras, donde prometen un sistema de salud que se va a transformar, pero este modelo de salud no llega, ni llegará si se sigue manejando la estrategia perversa y vulgar del ahorro”.

Agregó que “no se vale que jueguen con mentiras y con la vida de las personas, no debe ser la salud una campaña política ni una bandera para que mantengan el poder, la salud es sagrada y no se ha respetado, pues la salud significa vida”.

Asimismo, indicó que la administración federal sólo se ha dicho palabras bofas “porque no se han sentado con las familias a ver qué les falta o qué padecen” los padres de niños y sus hijos, y reiteró que no hay medicamento, y es algo que el gobierno tiene que aceptar y entender, “estamos en la tercera semana de marzo y no ha llegado la medicina”.

Dijo que la asociación Nariz Roja tiene pruebas de que durante los dos últimos años han comprado el medicamento por la participación de “estados que sí le han entrado, de municipios”, y de la misma sociedad que ha colaborado, pese a no ser su carga, “pero somos solidarios y no dejamos a la gente abajo aunque no sea nuestra responsabilidad” pues ésta dijo es del gobierno federal.

Agregó que el mismo gobierno federal decidió “echarse esa bolsa a la cara”, y dijo, es tiempo de hacer un parteaguas y ver qué es lo que no está haciendo y dar soluciones el desabasto de medicamento”, y puntualizó señalando en tres años han demostrado que no pueden dar solución al sistema de salud.

