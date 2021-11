“Sigue la lucha por Andrés y Jessica”: agricultores liberados

Los agricultores liberados de prisión e integrantes de organizaciones civiles se pronunciaron para exigir la liberación del ingeniero Andrés Valles Valles, quien permanece en prisión como medida cautelar dentro del proceso legal que enfrenta por su involucramiento por la defensa del agua, además de la reparación de daños a los deudos de Jessica Silva Zamarripa, quien fue asesinada en la jornada del 8 de septiembre de 2020, durante la toma de la presa La Boquilla.

“Todavía nos falta Andrés, venimos a exigir su libertad y también la reparación de daños de la compañera de lucha, Jessica Silva Zamarripa, con la presencia de su madre, Chatita”, afirmó Jesús Emiliano García, presidente de la Unión Democrática Campesina en Chihuahua.





Comité de Defensa de detenidos por Conflicto del Agua Fotos: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Lo anterior durante la presentación pública de Juan Carlos Rivera Márquez, Juan Lechuga y Rosendo Lerma, para agradecer a las personas que intervinieron en lograr su liberación, después de un año y dos meses de permanecer detenidos; al tiempo que destacaron que no ha terminado la lucha legal, sino que sigue concretar la liberación del ingeniero Andrés Valles Valles, y la procuración de justicia por la muerte de Jessica Silva Zamarripa, quien fue asesinada durante la toma de La Boquilla.

Por su parte, Víctor Velderráin, coordinador del Comité de Defensa de Detenidos por el Conflicto del Agua, externó: “La lucha no fue en vano, su sacrificio no fue en vano. Toda la gente que se armó de valor para exigir justicia y el respeto de sus derechos, exigir el respeto de su patrimonio, salimos adelante. Y seguimos aquí todavía, luchando por la justicia y la reparación del daño. Podemos estar satisfechos, pero la lucha no se ha terminado todavía. Uno de nuestros líderes, Andrés Valles, todavía está preso y va caminando la justicia para Jessica Silva”, aseveró.

Al preguntarles cómo había sido para ellos permanecer más de 14 meses detenidos en la Unidad de Bajo Riesgo, en la capital del estado de Chihuahua, compartieron que recibieron buen trato, y que lo más duro fue estar alejados de sus familias.

“Nos trataron muy bien todos, los internos, los policías y todo, fue muy bien. No se metieron con nosotros, nadie”, compartió Juan Carlos Rivera.

Así mismo, José Armando Rivera Márquez, hermano de Juan Carlos, tomó la palabra para agradecer la intervención de las partes involucradas.

“Agradecemos a todo el mundo que tuvo participación en apoyarnos en esta lucha, y agradecer al gobierno federal, estatal y a toda la gente que nos estuvo apoyando como nosotros sentimos, como familia, al integrarnos con todos”, expresó.

Por su parte, Justina Zamarripa, madre de Jessica, refirió que durante un año sus nietos permanecieron sin ningún tipo de apoyo, y que su único objetivo es que a ellos no les falte nada, porque al faltarles su madre, les falta todo.

“Mis nietos ya se encuentran bien, tuvieron que recibir terapia sicológica, que ya se les dio, y ahora están mejor. En estos tres meses que estamos aquí, el Congreso del Estado nos abrió sus puertas, fue el inicio de recibir apoyos y vamos caminando, seguimos en pie de lucha. Gracias a Dios nuestros tres compañeros ya están aquí con nosotros. Esperamos que muy pronto el señor Valles Valles también esté aquí”, compartió.

La señora Zamarripa acotó, “este grupo que se formó es para esto, porque en el transcurso de un año no tuvimos apoyo, estábamos cada quien solos, y gracias al apoyo del señor Jesús Emiliano que ha estado con nosotros hombro a hombro, sin nada a cambio. Todos somos Chihuahua y todos tenemos que estar unidos”, invitó.

También agradeció al diputado Mario Vázquez, a la gobernadora María Eugenia Campos, al diputado Francisco Sánchez, que presentó un exhorto para pedir justicia en el caso de Jessica, y a todas las personas que han sido parte importante para que se siga exigiendo justicia.

“El daño que se les hizo a mis nietos ha sido muy fuerte. Lo único que quiero es que ellos estén bien y que no les falte nada, porque ellos tenían todo con mi hija. Faltó mi hija, y les falta el cariño, sobre todo. Al perder a su madre, les falta todo”, finalizó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes: Martha Holguín, esposa de Andrés Valles Valles, quien continúa detenido; Justina Zamarripa Contreras, mamá de Jessica Silva Zamarripa (asesinada por elementos de la Guardia Nacional), quien tiene bajo su cuidado a los hijos de Jessica y Jaime Torres, quien resultó con lesiones por el ataque de los elementos castrenses.

Entre otros asistentes, estuvieron: Guadalupe Quevedo; Estela Márquez Campos, madre de Juan Carlos Rivera Márquez, uno de los agricultores liberados; Chela Acosta, activista en el Movimiento del Agua; Luis Delgado, productor y activista en el Movimiento por la Defensa del Agua, y Jesús Urías Castillo, abogado de la Unión Campesina Democrática que representa Jesús Emiliano García.