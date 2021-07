Siguen autos dañados por gasolina con agua

Desde 4 mil hasta 13 mil pesos será el costo de reparación de algunos de los vehículos que resultaron afectados por la supuesta mezcla de agua y gasolina en algunas estaciones de carga de la capital, sin embargo algunos de ellos deciden no interponer queja ni denuncia al considerarlo una pérdida de tiempo.

Jonas Martínez fue uno de los capitalinos que resultaron afectados por la mezcla del combustible cargado en una estación de servicio marca US Fuel. Explicó que cargó gasolina en el vehículo que utiliza para el trabajo. Litros con los que llegó a su vivienda luego de la jornada laboral. Sin embargo, al siguiente día, cuando intentó prender de nuevo el automotor, se registró una explosión.

Indicó que cuando encendió la pick up hubo un estallido en el motor, debido a que se reventaron los tubos de plástico, “no me he acercado porque no quiero perder mi tiempo en andarles mendigando el daño, yo sé que no me lo van a resolver rápido y no puedo estarme esperando más de una semana, quince días, un mes, a que me reparen el daño y yo necesito seguir trabajando”, dijo.

Foto: Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que debido a que pagó en efectivo en la estación de servicio, es difícil demostrar ante los dueños de la estación que el combustible fue el responsable de los daños. Agregó que con la mano de obra y la pieza completa reparar el daño sale en 4 mil pesos. “Perdieron un buen cliente porque tenemos varias trocas y siempre echábamos en esa estación por lo barato”, dijo.

Por su parte, Myriam Stenner también resultó afectada por cargar combustible en la estación de servicio US Fuel, ubicada en la colonia Robinson. Indicó que la reparación del daño ascendió a 13 mil pesos, debido a que en el taller de la agencia automotriz debieron realizar una revisión completa para descartar más daños.

Cabe resaltar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha intervenido en la situación debido a que los afectados no han interpuesto una queja formal en contra de las estaciones de servicio para carga de combustible. Al cierre de esta edición no se dio a conocer un acercamiento con los afectados ni con los responsables en los últimos días.