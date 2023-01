Sin acceso a sistema de seguridad social efectivo el 50% de población subordinada

De acuerdo con el Sistema de Información de Derechos Sociales que elabora el Coneval, más del 50% de la población subordinada con seguridad social en la entidad no tiene un acceso efectivo al sistema de seguridad social, y pese a que en los últimos años la proporción se redujo en 4 puntos porcentuales, más de la mitad de los trabajadores no tiene acceso a por lo menos cuatro prestaciones básicas para el bienestar, definidas por el mismo Coneval.

Señala que pese a la variabilidad de ocupación, se puede obtener un panorama actual, tomando en cuenta que 1 millón 354 mil 752 personas en la entidad son surbordinadas y ocupadas, y el 50.4% no tiene acceso a la seguridad social efectiva, es decir, 682 mil 795 chihuahuenses.

En este concepto, el Coneval señala que para que se cumpla el acceso efectivo al sistema de seguridad social, deben existir las siguientes condiciones: acceso a guarderías como prestación laboral, acceso a seguridad social para menores de 18 años, acceso a la jubilación o pensión a población de 65 años (que no esté económicamente activa) contributiva y no contributiva, y cotización para alguna institución social a población de 15 años o más en actividades económicas.

Para esto, el Coneval realiza una evaluación por cada tipo de prestación señalada, y establece que el 68.3% de la población ocupada con hijos menores de 6 años en la entidad no cuenta con acceso a guarderías como prestación laboral.

Además, en el indicador de niños y adolescentes estima que el 41.1% no cuenta con acceso a la seguridad social.

Respecto a la población de 65 años que no recibe pensión contributiva, establece que en la entidad oscila en un 61.9%; el porcentaje de población mayor a los 65 años que no recibe pensión jubilación contributiva o no contributiva disminuye a 27%, es decir, mejora al tomar en cuenta ambos tipos de jubilación.

Incluye también un porcentaje variable en población de 15 años o más que actualmente cotiza en una institución de seguridad social, con un 66.8% que no cotiza pese a estar en actividades económicas.

En conjunto, y con base en una serie de cruce de datos, Coneval muestra que la población subordinada con seguridad social que tiene cuatro o más prestaciones de seguridad social en la entidad es de 49.6%, es decir, poco más del 50.4% de esta población no cumple con la definición.

Se indica que este ejercicio muestra un panorama sobre las condiciones de desigualdad o rezago social de la población, sin embargo señala que “no se ha encontrado una fuente de información adecuada para construir los indicadores para la dimensión de disponibilidad”.

Además para la entidad, “los valores del indicador de calidad no son suficientemente confiables en términos estadísticos”, por lo que la cifra citada está probablemente por debajo de la realidad, según el Coneval.

Cabe señalar que el Sistema de Información de Derechos Sociales concentra los indicadores para medir el acceso efectivo a los derechos sociales y visibilizar las brechas de desigualdad.

El SIDS complementa las cifras de carencias sociales de lo que denomina “medición multidimensional” de la pobreza, y presenta los avances en la garantía de los derechos sociales para orientar la política de desarrollo social.

En el informe referente al estado de Chihuahua, los resultados en los indicadores del SIDS sobre la disponibilidad, accesibilidad y calidad del acceso efectivo a los derechos sociales resultó “positivo” en términos de disminución de población sin acceso de manera efectiva.

En Chihuahua hubo una mejora en los indicadores relacionados con los derechos sociales de salud, educación y seguridad social y en el indicador de servicios básicos en la vivienda; mientras que el indicador de calidad y espacios de la vivienda no presentó un cambio significativo, en tanto que el de alimentación se muestra con cambio variable pero estable en los últimos diez años.

El SIDS presenta el porcentaje de la población sin carencias sociales, por lo cual, un incremento en este porcentaje es positivo, pese a lo cual no existen valores suficientes para esta afirmación.

En el caso del aumento a la seguridad social de salud, indica que hubo un aumento de consultorios en instituciones de seguridad públicas, sin embargo, esto no indica un verdadero acceso a la misma.

Expone en cuanto al sistema de salud, que resulta insuficiente por motivos de capacidad ante el creciente número de población, acceso a consultas, medicamentos, así como las prestaciones de las empresas para con sus trabajadores.

De igual manera, señala que tanto instituciones como empresas definen las condiciones de la población de adultos mayores que no tienen acceso a la jubilación pese a contar con la edad para ello.

En términos generales, el Coneval indica que para que una persona pueda estar en el grupo del bienestar mínimo que contempla las distintas variables, es indispensable el acceso a la seguridad social efectiva, para lo cual se necesitan no sólo acciones inmediatas sino permanentes, tanto del sector público como privado.