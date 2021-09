Sin avance, investigación de la desaparición de Alondra

A cuatro años de la desaparición de Alondra María Nolasco Corpus, la niña que el 18 de septiembre de 2017 fue vista por última vez en su casa en la colonia Vistas del Norte, y en ese entonces, tenía 9 años de edad.

Jessica Corpus, madre de Alondra, dijo que no ha habido avances en la investigación, al considerar que las autoridades no dan seguimiento a los casos, sin embargo, no pierde la esperanza de saber lo que realmente sucedió con su hija, que a la fecha tendría 13 años.

“Ya son cuatro años, y no hay resultado alguno”, dijo Jéssica Corpus.

La Fiscalía del Estado, señaló desde las primeras investigaciones al abuelastro de la niña, Ramiro C., como probable responsable de la sustracción de la menor, pero hasta la fecha sigue prófugo de la justicia y la investigación sigue abierta.

El 18 de septiembre de 2021, la madre de Alondra se dio cuenta que su hija no estaba en su casa; pasaban las 06:00 horas cuando a en la casa de Vistas del Norte, Jéssica Corpus se disponía a ir su trabajo, pero al percatarse de que su hija no estaba por ningún rincón de la casa, dio aviso a las autoridades, además de que comenzó a buscar a través de redes sociales.

Tras la denuncia, comenzó la búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado en la que también participaron amigos y familiares cercanos de la familia de la niña, quienes de inicio buscaron por calles y colonias aledañas a la colonia Vistas del Norte y posteriormente la búsqueda se extendió a otros puntos de la ciudad.

En ese momento, la Fiscalía General del Estado declaró que el principal sospechoso en la desaparición de la niña era Ramiro C., quien era pareja de la abuela de Alondra.

En ese entonces el abuelastro de la niña tenía 48 años, y fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer; fue entrevistado como sospechosos pero se determinó que no había resultados o evidencia y decidieron dejarlo en libertad.

Ramiro C. huyó del estado de Chihuahua, y de acuerdo a recuentos periodísticos de El Heraldo de Chihuahua, mismos agentes investigadores mencionaron que se habría ido a Sinaloa, sin que hasta la fecha se tenga un resultado contundente del hecho.

Después, se localizaron restos humanos en la misma vivienda donde vivía Alondra, pero se dijo que no correspondían al cuerpo de la niña.

Como parte de las estrategias de la FGE, desde hace tiempo se ofrece 100 mil pesos a quien brinde información o cualquier dato que permita dar con el paradero de Ramiro C., lo cual se difundió a nivel nacional.

La mamá de Alondra no pierde la esperanza de encontrar a su hija, saber qué pasó con ella, aunque expresa su desesperación por no ver avances, pues a cuatro años de la desaparición de su pequeña hija, no hay resultados.

Desconoce si su hija permanece con vida, pero tiene la esperanza de que así sea, y señala, continuará la búsqueda para dar con la verdad.