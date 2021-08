Sin avances el tema de los escoltas al gobernador

El diputado Jesús Villarreal, integrante de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, manifestó que tras la reunión que sostuvo la Mesa Técnica para Definir la Seguridad de los Ex Funcionarios Públicos, no se han tenido más avances en el tema.

Señaló que cada uno de los diputados analiza lo que expusieron los expertos en materia de seguridad y adelantó que pronto se convocará a reunión de la comisión para que con base en los análisis realizados, se pueda emitir un dictamen que sea votado en el próximo periodo extraordinario de sesiones.

“Tuvimos la reunión de la Mesa Técnica en donde estuvieron todos los expertos, pero a partir de ahí ya no nos hemos reunido, le preguntamos a la presidente de la comisión (Georgina Bujanda), y dijo que posiblemente esta semana tengas la próxima reunión”, explicó el diputados panista.

Agregó que se tomarán todos los aspectos que se abordaron en la sesión con los expertos en seguridad, y con base en ellos se elaborará un proyecto, mencionó que el dictamen buscará abarcar la postura general de los que participaron.

Subrayó que los expertos coincidieron en que es fundamental que se regulen los apoyos que en materia de seguridad que se da a los gobernantes entrantes y salientes, pues esto no está regulado y en los últimos años se han utilizado criterios no estipulados en la ley y que no están claros para ninguna figura.

Jesús Villarreal destacó que aún no se ha tomado una decisión de aprobar o rechazar la propuesta que emitió el gobernador, sino que se analizará todo el escenario para poder construir un dictamen.