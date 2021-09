Sin control, operan viajes clandestinos a Juárez

En la ciudad de Chihuahua proliferan los servicios de transporte particular a Juárez y otros municipios, similar al ofrecido por las plataformas, operan sin regulación alguna, solamente con contactos a través de las redes sociales; son más económicos que un autobús y no piden identificación alguna a los viajeros.

Con la pandemia, este mercado se disparó como oportunidad de negocio para desempleados, que tuvieran un auto y no cumplieran con los requisitos de compañías como Uber o DiDi, y empezó a crecer como una alternativa de bajo costo para los clientes.

Por 350 pesos, cualquiera puede viajar en uno de esos vehículos particulares que prestan el servicio de transporte, en particular a Ciudad Juárez, contactándolos a través de Facebook o WhatsApp.

Claro está el precio tiene que ver con la disponibilidad de aceptar que son viajes compartidos con una, dos o más personas, de acuerdo con la capacidad del automóvil.

La cita suele ser en las inmediaciones de la deportiva Pistolas Meneses, cerca de la llamada “Centralita”, donde las líneas de autobuses comenzaron a prestar el servicio, sin tener que ir hasta la Central Camionera.

Sin embargo, este creciente mercado se encuentra fuera del alcance de la regulación gubernamental y de las reglas de plataformas digitales como Uber y DiDi.

No ofrecen seguros de viaje, tal y como se constató con el accidente vehicular suscitado el 9 de septiembre pasado en el Km. 330 de la carretera Juárez-Chihuahua, donde una camioneta Van que trasladaba a cinco pasajeros, entre ellos un niño, chocó contra dos autos. El saldo fue de seis muertos y un herido.

Sin embargo, además del factor de la pandemia y la alternativa para que muchas personas tuvieran un ingreso económico, se advierte que un mercado cautivo lo representan los migrantes, ya que es una forma de trasladarse y pasar desapercibido.

En especial, para evadir el filtro de revisión que recientemente se ha detectado en las centrales de autobuses y los datos del contratante que exigen las plataformas de transporte privado.

De hecho, en el rescate de 340 guatemaltecos que estuvieron hacinados hasta 3 meses en una bodega de la colonia Vistas Cerro Grande, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro, dio a conocer que los “polleros” pretendían moverlos hacia Juárez, mediante Uber y DiDi, de acuerdo con los testimonios de los migrantes.





POR LA LIBRE

Según la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, para la prestación del servicio de transporte, tanto por personas físicas o morales, se requiere de una concesión, permiso, autorización o registro, según corresponda a la modalidad de servicio que se presta.

Los servicios de transporte ofertados en los abundantes grupos de Facebook tampoco recaen dentro de los reglamentos de las empresas de Uber y DiDi, ya que estos viajes sólo se realizan a través de sus propias plataformas.

Se trata de un negocio de transportes particulares no regulados, donde cualquier persona con automóvil puede ofrecer sus servicios.

Salen en su mayoría, de la deportiva Pistolas Meneses, aunque otras salidas son desde el estacionamiento de la sucursal Soriana Hiper ubicado en la avenida Homero, así como en Alsuper Riberas que se localiza en el Km. 19 de la carretera a Juárez. Los puntos varían dependiendo del prestador de servicio, pero en la deportiva Pistolas Meneses es el sitio más frecuentado.





EVITAN FILTROS MIGRATORIOS

Aunado al casi universal uso de teléfonos celulares y redes sociales, los extensos lazos familiares, las obligaciones laborales y otro tipo de necesidades similares generan una demanda para viajes desde Chihuahua a Juárez.

Sin embargo, el mercado no regulado es especialmente atractivo para personas migrantes porque no necesitan documentos para acceder al servicio, como sí lo hacen las líneas de autobuses en la Central Camionera de la capital, según las consultas realizadas por este medio a los transportes no regulados. Únicamente en un caso se negaron a aceptar el pasaje sin una forma válida de identificación. “Una disculpa, de esa forma, no le pueden brindar el servicio” refirió el chofer y/o dueño del auto.

Este requisito de identificación oficial mexicana para adquirir un boleto impide que personas migrantes viajen por autobús a la frontera en busca del “sueño americano”.

Fue el fiscal general Roberto Fierro quien informó el pasado 20 de septiembre que los 340 migrantes hacinados en un inmueble de la colonia Vistas Cerro Grande serían transportados en autos particulares hasta Ojinaga y Ciudad Juárez por los mismos traficantes.

RIESGOS DE LA INFORMALIDAD

Automóviles y camionetas con pasajeros salen de la Pistolas Meneses cada dos horas todos los días comenzando a las seis de la mañana. Se despliegan por la salida a Juárez para tomar la carretera federal 45 hacia la ciudad fronteriza.

Fue esta misma ruta que tomó Liliana Padilla González, con destino a Juárez, la mañana del jueves 9 de septiembre, junto con cinco pasajeros, incluida una menor de cuatro años. A una velocidad de 140 kilómetros por hora, su camioneta Chrysler Town Country se impactó contra una pick-up y una Chevrolet Equinox en el kilómetro 329, ocasionando su muerte y la de todos sus pasajeros.

Las primeras autoridades en responder al accidente expresaron la imposibilidad de comenzar una investigación, toda vez que la conductora fue señalada por testigos como la responsable del siniestro, por lo que la responsabilidad terminaría ahí, sin proceder a un proceso de control típico de empresas formales.

“Se ha comentado con frecuencia que la conductora fallecida “era de un Uber pirata”, pero esa es sólo una versión que desgraciadamente no tenemos manera de comprobar, tampoco podemos investigar a nadie, ya que se trata de un auto particular, es decir, no es de alguna empresa de plataforma o alguna a la que pudiéramos intervenir”, indicó en su momento el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jorge Nava López.

En las publicaciones promoviendo viajes a Juárez, no se difunde si los vehículos cuentan con seguros, mucho menos otro tipo de documentación.

Mientras tanto, cada hora publican ofertas, horarios y publicidad dentro de los grupos de Facebook, respondiendo a un mercado sin control y fuera del alcance regulatorio de la ley. (Con información de Antonio Huizar)