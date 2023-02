¡Sin límite! Descifrando la incógnita de ¿Cómo son los marcianos?

Si te interesa el mundo de los extraterrestres ven y entérate que dicen los científicos de esos seres conocidos también como alienígenas; ¿cómo son?, ¿dónde están?, desde hace siglos los humanos intentan responder a estas preguntas para las cuales, muchos investigadores han dedicado su vida tratando de descubrirlo; algunos de ellos creen que podría haber extraterrestres en agujeros negros, incluso en el supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea.

El aspecto de estos seres aún es una incógnita ¿son realmente como los muestran en las películas de ciencia ficción?, ¿masa viscosa, cabeza grande sin pelo y orejas puntiagudas?, lo cierto es que aún no existe una explicación científica para esto.

LAS FAVORITAS DE JENNA ORTEGA

Es la sensación del momento gracias al papel que interpreta de Wednesday Adams, la serie de Netflix dirigida por Tim Burton; con este icónico personaje la actriz se ha ganado el corazón de muchas personas quienes aplauden a la hija terrorífica de la familia extraña que cautiva la atención de los espectadores.

Hace tiempo confesó que, siendo latina, su inicio en la industria cinematográfica fue complicado, sin embargo, logró el éxito ya que fue descubierta en redes a través de un video en el que realizó un monólogo. Su debut fue en la comedia “¡Rob!” y en cine actuó en “Iron Man 3”; otro de sus trabajos fue darle voz a la princesa de Disney “Elena de Avalor”.

Su profesionalismo es ilimitado y prueba de ello es que dos meses antes de comenzar a grabar “Wednesday”, asistió a clases de violonchelo, tiro con arco, esgrima y alemán.

Nombre: Jenna Marie Ortega

Nació: California

Cumpleaños: 27 de septiembre

Herencia: mexicana y puertorriqueña

Hermanos: seis

Signo zodiacal: Libra

Película que más le gusta: “El Rey León”

Hobby: escribir

Trayectoria: 8 años como actriz

Serie: Stranger Things

Snack: frutos rojos

Música: pop

Ejercicio: pilates

Comida: carne asada y frijoles

Foto: Pexels

ADOPCIÓN DE MASCOTAS…UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Perros y gatos están considerados como grandes compañeros de vida de las personas, comparten alegrías y ayudan a superar momentos difíciles, adoptar un animal es una gran responsabilidad por ello, se debe elegir la que mejor vaya con el estilo de vida de quien será su dueño.

De acuerdo con la raza es el nivel de energía, necesidades de aseo, alimentación y horas de ejercicio que necesita; una vez que te informes sobre el tipo de mascota que llevarás a casa es necesario preparar el espacio donde estará la mayor parte del tiempo.

Si un cachorro es muy activo el lugar debe ser amplio y contar con accesorios y tiempo para dedicarle durante el día; si se trata de un gato, debe tener rascador esto evitará que rasguñe los muebles, también se debe contar con arenero para que pueda hacer sus necesidades fisiológicas; en ambas especies su descanso no es menos importante así que una cama resulta excelente idea además de sus recipientes para alimentos.

Otro punto a recordar es que las mascotas no son juguetes y tampoco llegan a tu vida perfectamente entrenadas y sabiendo que no deben morder tu ropa favorita, llevará tiempo para que se adapte a su nuevo hogar por lo que la familia completa se tiene que “armar” de paciencia.

BENEFICIOS:

Mejorar la calidad de vida del perro o gato

Se crean lazos de unión entre dueño y mascota

Llegar a casa y tener a alguien que está esperando por ti

Reducen el estrés de las personas

Actividad constante

El momento de decirle adiós

De acuerdo con veterinarios hay signos que indican que el perro o gato ya no tiene calidad de vida; ya sea porque está enfermo o su edad es tan avanzada que apenas si puede moverse, tomar la decisión de dejarlo partir no es fácil, consultar a un experto ayuda en esta situación que resulta –para muchos- dolorosa.

Todo depende de la enfermedad del animal, este puede mostrar síntomas como presencia de dolor intenso, incapacidad para comer, estado de ánimo en decadencia y lesiones visibles; los “médicos” darán su diagnóstico y son los dueños quienes toman la decisión de “dormirlo”, esta acción se realiza en la clínica o en casa.

Foto: Pexels

MIDE TU INTELIGENCIA

La inteligencia permite entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas, se liga a funciones mentales como percepción y memoria; de acuerdo con la Real Academia esta palabra es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás.

Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard identificaron ocho tipos distintos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Para conocer a cuál perteneces realiza un análisis interno para saber en que eres más hábil y cuáles temas te son más fáciles de abordar.

¿Cuál de estos animales es invertebrado?

Perro

Elefante

Araña

¿Quién fue Hitler?

El rey de Inglaterra

Un dictador

Un médico famoso

¿Cuál es el océano más grande?

Pacífico

Atlántico

Ártico

Estados de México de menor extensión territorial

Chihuahua, Sonora y Coahuila

México, Tlaxcala y Morelos

Veracruz, Tamaulipas y Jalisco

¿Qué es la angiología?

Especialidad médica que diagnostica y da tratamiento a enfermedades del aparato circulatorio

Especialidad médica que diagnostica y da tratamiento a enfermedades del aparato respiratorio

Especialidad médica que diagnostica y da tratamiento a enfermedades del aparato digestivo

Son sinónimos

Abundante/mucho

Poco/nada

Casa/caza

Animal en peligro de extinción:

Serpiente

Tiburón

Oso Polar

¿Cuál es más peligroso, huracán o tornado?

Son iguales

Tornado

Huracán

Respuestas: Araña/Un dictador/Pacífico/ México, Tlaxcala y Morelos/-Especialidad médica que diagnostica y da tratamiento a enfermedades del aparato circulatorio/ Abundante/mucho/ Oso Polar/Huracán

Foto: Pexels

DESASTRES NATURALES: PREVENIR MEJOR QUE LAMENTAR

Inundaciones, huracanes, terremotos y erupciones son fenómenos naturales que siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, existen factores que han contribuido a que estos desastres resulten aún más devastadores, algunos de ellos son: crecimiento de la población, deterioro y contaminación del medio ambiente y el aumento de la pobreza.

Las catástrofes provocan muertes de personas y animales y dejan sin hogar a mucha gente además de pérdidas económicas que dañan a las familias, el país donde surgió el desastre natural y el mundo entero sufre la crisis.

La naturaleza se encuentra en constante movimiento y transformación y esto se manifiesta de diferentes maneras como son los fenómenos mencionados, así como lluvia, vientos o temblores de la tierra; la cultura de prevención es vital al momento de vivir situaciones como éstas. Es importante decir que existen diferentes tipos de amenazas, algunas naturales y otras provocadas por el ser humano como las llamadas industriales o tecnológicas (explosiones, incendios y derrames de sustancias tóxicas, también las guerras y el terrorismo son consecuencia de las acciones de la humanidad.

Medidas de prevención:

Si bien, son naturales y no se pueden eliminar del planeta sí hay acciones que pueden realizar los seres humanos para reducir los daños: sembrar árboles previene la erosión y deslizamientos, así como las sequías; construcciones de casas y edificios seguras para que no caigan ante un terremoto o huracán y la información es fundamental, conocer cuáles son las amenazas y riesgos a que se está expuesto si sucede, ayudará a tomar medidas antes de que llegue.

Acciones que aumentan el riesgo:

1 Cortar demasiados árboles, la lluvia al caer sobre el suelo descubierto provoca, inundaciones, deslizamientos o derrumbes

2 Construir casas en lugares vulnerables, por ejemplo cerca del río

3 Conocer las amenazas

4 Ignorar la historia del lugar donde se vive

5 Desconocer a dónde ir en caso de que llegue un fenómeno natural

Entérate

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en este país y depende la Comisión Nacional del Agua; sus funciones principales son: mantener informado al Sistema de Protección Civil, difundir al público avisos de las condiciones del tiempo, proporcionar información meteorológica y climatológica, realizar estudios y concentrar, revisar y ordenar información que general el Banco Nacional de Datos Climatológicos para consulta de las personas.

Foto: Pexels

IDENTIDAD DIGITAL…¿Qué es eso?

Es el conjunto de datos e información que publicas en Internet: gustos, cosas personales y fotografías que subes o en las que te etiquetan, comentarios, likes y posts van formando un concepto de ti en las demás personas quienes a su vez, se crean una opinión de tu persona con base al contenido que compartes; entre más navegas en red, mayor es tu exposición.

Para mantenerla a salvo de hackers y ciberdelitos se recomienda seguir algunos pasos que protegen del acoso cibernético; la buena noticia es que a medida que avanza la tecnología, los fabricantes de dispositivos elecrónicos, así como la mayoría de las aplicaciones, cada vez crean sistemas de autentificación más sofisticados: dobles filtros, huella o reconocimiento facial.

Lleva el control

-Uso de perfiles responsable, revisión de permisos, configurar adecuadamente las herramientas de protección de privacidad y seguridad

-Evita utilizar redes Wifi públicas, algunos lugares lo ofrecen de forma gratuita pero no suelen ser tan seguras

-No uses páginas webs desprotegidas, navega en aquéllas que sigan el protocolo como https

-En el caso de las contraseñas una opción es cambiarlas consntamente y no usar fechas de nacimiento ni número telefónico

-Los datos personales no se proporcionan porque si, es necesario investigar quién y porqué los está solicitando. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nivel de estudios y dirección son considerados privados.

SUBIR FOTOS, ALGO MÁS QUE DIVERSIÓN

Compartir una imagen lleva consecuencias se puede pensar que no pasa nada en publicar fotos en redes sociales, total, ya hay muchas, pero la verdad es que estas se convierten en la cadena de tu huella digital; desde el momento en que están en internet no desaparecen puedes borrarla, pero antes de eso, quizá alguien más ya la tomó por lo tanto, es probable que siga “circulando”.

Foto : Pexels

EXTRATERRESTES INTELIGENTES

¿Hay alguien ahí?

La realidad es que cada vez es más mayor el número de investigadores que buscan vida en otros planetas y algunas teorías apuntan a que pueden existir civilizaciones en el espacio con un notable desarrollo tecnológico.

Científicos de la Universidad de Oxford en su estudio “International Journal of Austrobiology”, adoptaron un enfoque evolucionista para predecir el aspecto y comportamiento de estas especies que salen “hasta en las películas”.

De acuerdo con ellos serían:

-Fuertes para adaptarse a las condiciones del planeta

-Podrían ser más parecidos a los humanos de lo que se cree

LOS MÁS FAMOSOS

Mientras la humanidad espera descubrimientos por parte de los expertos en el tema ya que nadie sabe con certeza cómo es la vida en otros planetas, lo que sí se puede afirmar es que el Universo está lleno de hechos y cosas para las que no hay explicación.

Mientras tanto y a través de las películas puedes sumergirte en “la vida alienígena”, algunas opciones son, Home: No hay lugar como el hogar, Planeta 51, Sonic, Monstruos vs Aliens y E.T.

Por otra parte, Marvel y todo su universo también muestran la posibilidad de que existe vida fuera de la Tierra por medio de cintas como Capitana Marvel, o los Guardianes de las Galaxias.

SIGNIFICADOS

Marciano: Habitante del planeta Marte

Extraterrestre: Pertenece al espacio exterior de la Tierra

Alienígena: Originario de otra tierra