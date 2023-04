¡Sin límite! Juega y aprende sobre Juca, ciencia, tecnología y los mejores estrenos de Marvel

Si tienes dudas sobre ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, no te pierdas esta edición de Sin Límite que incluye información al respecto; conoce todos los detalles que rodean la vida del influencer y youtuber Juca, el experto en autos que cuenta con más de 60 millones de seguidores en sus plataformas digitales, además conoce la historia de las princesas de Disney desde la primera que lanzó esta gran industria hasta las más recientes entre las que se incluye, Elsa quien con su “aventura congelada” rompe estereotipos.

Si te gusta investigar y hacer ciencia, descubre a qué elemento le llaman “oro blanco” y cuáles son sus aportaciones tecnológicas así como los estrenos que Marvel tiene bajo la manga.





Las favoritas de Juca

Foto: Instagram @jucaviapri

Influencer y youtuber que realiza videos enfocados a tunear autos y mejorarlos, así como tags, retos y vlogs en los que narra su vida cotidiana, es uno de los creadores de contenido digital más famosos del país; en diferentes medios, ha comentado que aprendió a manejar cuando apenas tenía 12 años, su pasión por hacer cambios a los coches, lo llevó a estudiar diseño industrial; hoy en día cuenta con más de 60 millones de seguidores.

A su lista de virtudes se agrega el gusto por emprender, ha participado en diferentes negocios con giro de servicios automotrices; otra más es su faceta filántropa, como ejemplo, a finales del 2019, la asociación Dr. Sonrisas que apoya a niños que padecen cáncer y otras enfermedades crónicas, realizó un evento de recaudación de fondos, en ésta, Juca participó dando una conferencia titulada “sin miedo al éxito”, los fondos de los boletos que se vendieron para verlo, fueron destinados para las y los niños que forma parte de esta agrupación.

-Lo que más le gusta son temas de autos

-Pudo tunear un coche de Hot Wheels de tamaño real

-Participó en una web comedia junto a Juanpa Zurita y Rix

-Disfruta de hacer videos, tags, reto y vlogs

-Forma parte de “Los caballeros youtubers”, un grupo de amigos conformado por Juanpa, Rix, Mario Ruiz, Logan Paul, Sebastián Villalobos y Mario Bautista.

Nombre: Juan Carlos Viana Prieto

Nació: 28 de marzo 1992

Signo zodiacal: aries

Altura: 1:72 cm

Peso: 72 kg

Color de piel: moreno

Nacionalidad: mexicano





Qué fue primero…

Foto: Pexels





Si te acompaña la frase “estoy aburrido” es momento de que aumentes conocimientos y despejes dudas; ¿cómo surgen las cosas?, ¿cuál fue el origen de lo que observas a tu alrededor?, ¿por qué es así nuestro planeta?, son preguntas que se pueden responder gracias a los libros o al navegar por internet en busca de información correcta.

Después de leer y descubrir curiosidades de tu entorno, juega con la arena y explora con las manos su consistencia; monta una obra de teatro con tus hermanos o primos, analiza a los insectos y cómo son sus movimientos, observa el cielo y concéntrate en su color y lo que la naturaleza hace de él; son muchos los temas que te pueden interesar si ocupas el tiempo libre en investigar.

¿El sol o la luna?

La Luna se formó hace aproximadamente 4 mil quinientos millones de años, es decir, después del propio Sol y la Tierra. Algunos científicos destacan que ésta surge como resultado de grandes impactos y otros que fue por una colisión gigante única; la teoría de los primeros explicaría porque parece estar compuesta en su mayoría por material similar al de la Tierra y no por una mezcla de restos terrestres de otro planeta.

¿La gallina o el huevo?

Con base a las investigaciones de científicos de Australia y Francia, ambos fueron primero, esto por física cuántica que significa que los eventos pueden suceder sin un orden establecido. Por otra parte, Mary Stoddard de la Universidad de Princeton afirma que el huevo fue primero, esto tomando como referencia la Teoría de la Evolución de Darwin; según el descubridor, la gallina se formó dentro de un huevo de otra especie de animal y esto explica cómo se dio la transición y evolución de especies

¿Tablet o celular?

Para mucho la primera tableta con un concepto más parecido al actual surgió en el año 2001 gracias a Windows, se trataba de una máquina portátil con pantalla sensible al tacto y el primer celular surge gracias a Martin Cooper quien lo hizo en abril de 1973 como socio del directivo de Motorola; el aparato pesaba ¡más de dos kilos!

¿Pac Man o Mario?

Pac Man es un videojuego creado por Toru Iwatani y distribuido a principios de 1980, desde que se lanzó, fue un éxito; Otro de los reyes de las consolas, es Súper Mario Bros el cual surge el 13 de septiembre de 1985, es considerado como uno de los más populares y perdurables en el mercado.





#Curiosidadesdeprincesas

Foto: Instagram @disney

Las princesas de Disney no solo protagonizan cuentos de hadas, para muchos, también han dejado y siguen haciéndolo, lecciones de vida; por ejemplo, “La Sirenita” demostró que no hay imposibles cuando algo se quiere de verdad, Bella destaca que la verdadera belleza está en el interior mientras que Pocahontas muestra las bondades que puede tener en su corazón una persona; Tiana trabaja por sus metas, Rapunzel encontró la forma de salir adelante por sí misma y Elsa es el ejemplo de que no importa lo que digan los demás que lo relevante es lo que desea uno mismo;

Por último las grande estrellas, Blancanieves, Cenicienta y Aurora reflejan nobleza y la satisfacción que brinda el ayudar a los demás.

1937.- BLANCANIEVES.- La primera en aparecer con el estreno de su película; es también la más joven con sólo 14 años. Soñadora, le encanta ayudar a los menos afortunados, amable y gentil, sigue a su corazón.

1950.- CENICIENTA.- El romántico cuento de hadas se volvió popular gracias a la película animada a cargo de Disney; una joven con zapatillas de cristal logra convertirse en princesa tras conquistar al príncipe; esto gracias a algunos animales que son sus amigos y por supuesto a su hada madrina.

1959.- AURORA.- Es la protagonista de la Bella Durmiente; una joven gentil y cariñosa criada por tres hadas quienes le regalan los dones de la belleza, melodiosa voz y la oportunidad de despertar con el primer beso de amor. La princesa vive en el bosque, es elegante y sigue las reglas con respeto

1989.- ARIEL.- Es una sirena independiente y decidida, le encanta explorar el mundo submarino junto con su amigo Flounder; con cabello largo y rojizo; quiere aprender y se preocupa por descubrir qué hay más allá del mundo que ella conoce, quiere encontrar respuestas a todas las interrogantes que la invaden.

1991.- BELLA.- Inteligente, educada y con mucha imaginación; le encanta leer libros y todo lo relacionado a la literatura. Franca y decidida en sus opiniones y no le gusta que la manden. No es vanidosa ni le preocupa su apariencia. No tiene muchos amigos pero logra rescatar a la Bestia y volver a la normalidad al castillo.

1995.- POCAHONTAS.- Es una joven nativo-americana con espíritu libre que se debate entre hacer lo correcto o seguir su corazón. Valiente, inteligente y noble, expresa la sabiduría y ofrece bondad y orientación a quienes la rodean. Le encanta la aventura y la naturaleza y también hablar con los espíritus.

2009.- TIANA.- Mujer trabajadora que sueña con abrir su propio restaurante. Independiente con sueños y metas. Buena, amable y testaruda. Su apariencia es muy bella, con cabello negro y piel morena demuestra que puede salir adelante aun y contra las adversidades de la vida, es muy tenaz y perseverante.

2010.- RAPUNZEL- La chica de piel clara, mejillas rosadas y ojos grandes, aventurera, amable, juguetona e ingenua, no tiene miedo a enfrentarse a la vida por sí misma, le gusta el arte y la libertad y también es dulce, cariñosa y excelente amiga.

2013,. ELSA.- Tuvo el valor de encontrar su propia felicidad y de dejar de ser como los demás querían que fuera; se olvidó del que dirán para comenzar con la vida que siempre había soñado: Es una joven que ama a su hermana y demuestra la fuerza interior.

Litio = oro blanco

Foto: Archivo El Heraldo de Chihuahua

Se dice que el Litio es el mineral del futuro, es un metal de color blanco plateado, muy reactivo que significa que por su capacidad de provocar determinadas reacciones, sirve para ensayos y análisis químicos para revelar la presencia o medir la cantidad de otra sustancia.

El también llamado oro blanco, se oxida rápido con el aire y agua y se encuentra en pozos petrolíferos, arcillas y océanos. Sólo se puede extraer de rocas especiales y de concentraciones de aguas saladas; hoy en día es uno de los elementos más importantes del mundo debido a que es utilizado para el desarrollo tecnológico.

Para sacarlo del agua salada, los científicos deben evaporarla para dejar los sólidos disueltos, que incluyen un compuesto de litio. Y, por extraño que parezca, las personas con el llamado trastorno bipolar toman un compuesto de litio como medicamento para controlar sus cambios de humor. El trastorno bipolar es una condición mental que hace que una persona pase rápida e incontrolablemente de un estado de ánimo feliz a uno triste.

Según los investigadores, el cambio climático y la condición de recurso no renovable están poniendo fin al reinado del petróleo -el principal generador de energía industrial- los expertos, obligados a buscar otras opciones apuestan por un elemento que está en el camino al trono: El Litio.

Es considerado el impulsor de la revolución microelectrónica, a partir del desarrollo de baterías para dispositivos móviles como computadoras, tablets y celulares. Descubierto en 1817, el litio empezó a producirse comercialmente 110 años después y su primera gran demanda ocurrió durante la Guerra Fría para controlar el proceso de fusión nuclear, en el que cumple el papel de insumo combustible. Sin embargo, su utilización a gran escala comenzó con la industria de las baterías cuando reemplazó al níquel como sustrato químico básico, representando hoy cerca del 95% de las baterías en circulación.

Usos y beneficios tecnológicos

-Se emplea para la manufactura de baterías

-Con las baterías de litio muchos aparatos pueden funcionar sin tener que estar conectados a la corriente eléctrica directa, como celulares, computadoras y coches eléctricos.

-Es un recurso importante para la generación de energías no renovables.

-Este elemento que se encuentra en la tabla periódica tiene el símbolo Li y sus compuestos se utilizan para fortalecer el vidrio y la cerámica y ayudar a los fabricantes de aluminio

-Hay algunas minas de litio en Estados Unidos como ejemplo: Nevada y Carolina del Norte. También se encuentran en otros países como Australia, Rusia, Canadá, Zimbabwe, Chile y China.

Alista las palomitas

En los próximos meses llegan estrenos de esperadas películas de superhéroes; las salas de cine se preparan para recibir a los fanáticos que cuentan los días para disfrutar de sus sagas favoritas, no te pierdas detalles de Guardianes de la Galaxia 3, Spider-Man: Cruzando el Multiverso y el poder femenino de The Marvels; sigue leyendo para que conozcas más de las historias que pronto podrás ver.

Guardianes de la Galaxia 3

Es la película más larga de la trilogía, superando las 2 horas y 17 minutos del segundo volumen; la fecha de estreno está programada para el 5 de mayo de este año; según su director, será un final épico. En el tráiler se observan sorpresas como la aparición de Adam Warlock, un personaje importante de Marvel interpretado por Will Poulter. Por si te faltan detalles, esta historia también se centra en Rocket, uno de los miembros originales de los Guardianes de la Galaxia; el mapache genéticamente modificado, con implantes cibernéticos a lo largo y ancho de su cuerpo que es un piloto experto, además de especialista en tecnología y su principal aliado es Groot, a la fecha Rocket ha aparecido en las dos películas anteriores y también en Avengers: “Infinity War y “Endgame”.

Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Se estrena el 2 de junio de 2023, entra en los géneros de animación, acción, ciencia ficción, aventura y comedia; según dieron a conocer sus creadores y productor Phil Lord, esta cinta será un espectáculo de diversas animaciones y es la secuela del film de 2018 Spider-Man: un nuevo universo.

El argumento de “Spider-Man: Cruzando el Multiverso”, en inglés “Spider-Man: Across The Spider- Verse”, detalla que Spider-Man se embarca en una aventura a través del multiverso con Spider Woman y un equipo de personas que deben enfrentarse a un poderoso villano; habrá al menos 40 nuevos personajes.

También se encuentra en desarrollo -estará centrada en las mujeres-. Su título será Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, con lanzamiento confirmado para el 29 de marzo de 2024.

The Marvels

La compañía anunció 3 películas para este 2023, Ant-Man 3, Guardianes de la Galaxia 3 y la última para estrenarse será The Marvels que cambió su fecha de lanzamiento de junio a noviembre. Durante mucho tiempo fue conocida como Capitana Marvel 2, se sabe que esta vez no se centrará únicamente en Carol Danvers, también habrá otros personajes del Universo Marvel por lo que serán tres superheroínas bajo un eslogan “Higher. Further. Faster. Together” (Más alto. Más lejos. Más rápido. Juntas).

Se sabe que esta cinta se sitúa en el presente y los rumores apuntan que la historia podría desarrollarse con una Capitana Marvel como “instructora” de sus compañeras.