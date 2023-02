¡Sin límite! Las favoritas de Ariana Grande, ¿las conoces?

Las bandas del momento, K-Pop la fiesta musical que “está en boca de todos”, el talento de Ariana Grande la coloca entre las artistas más seguidas de los últimos tiempos; las redes que invaden los teléfonos inteligentes, todo esto y más en nuestro suplemento Sin Límite donde también encontrarás ciencia, tecnología y los temas que te interesan. Busca hoy la edición dominical.

LAS FAVORITAS DE ARIANA GRANDE

Es una de las cantantes más populares gracias a su talento; por su poderosa voz se le ha comparado con grandes artistas como María Carey; se enlista entre las intérpretes mejor pagadas y por si esto fuera poco también es de las mujeres más seguidas en redes sociales. Sus inicios en la industria del espectáculo fueron en Nickelodeon donde se ganó el reconocimiento como actriz.

En su faceta como cantante se ha hecho acreedora a importantes premios como el Grammy y entre sus álbumes destacan “Yours Truly”, “My Everything” y “Dangerous Woman”. Asimismo es empresaria ya que cuenta con su propia línea de fragancias e impone moda con su estilo de vestir en el que predominan las botas de tacón y las sudaderas oversized lo que complementa con su característica cola de caballo.

Ariana lucha por la igualdad de género y apoya a personas enfermas a través de donaciones y alianzas comerciales.

Nombre: Ariana Grande Butera

Nació: 26 de julio de 1993

Nacionalidad: Estadounidense

Padres: Joan Grande y Edward Butera

Hermano: Frankie Grande

Inició su carrera a los 14 años

El deporte que más le gusta es hockey

Le encanta la película “Todopoderoso”

Ama a los animales

Disfruta mucho leer

No es fan de los pijamas

Prefiere el color lavanda

Le apasiona lo relacionado a las criaturas marinas

K-POP…¡UNA FIESTA MUSICAL!

Nuestro país es uno de los favoritos para los grupos K-Pop, en este punto no se puede dejar de mencionar a una de las principales boy band, BTS, considerados un fenómeno mundial y en México cuentan con un gran número de fans, más del 60% son mujeres y el resto, hombres.

Las voces de Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope, conquistan corazones por sus mensajes positivos y los espectáculos que presentan que resultan increíbles para quienes tienen oportunidad de presenciarlos ya que son una verdadera fiesta.

Quienes admiran a esta banda se hacen llamar ARMY, significa “Adorable Representative M.C. for Youth”, ellos saben todo lo que ocurre con los integrantes y cuándo y dónde son las presentaciones de BTS, el grupo que ha revolucionado al planeta.

¿Qué es el K-Pop?

Es un estilo de música que proviene de Corea del Sur y está formado por distintos tipos de música popular en el país asiático; con el paso del tiempo ha sido evolucionado adquiriendo otros géneros como rock, jazz, hip-hop, country y hasta clásicos. La mezcla de ritmos, rompe el idioma y ahora, el K-Pop está por todas partes.

Enloquece con BTS

JIN: Es muy visual, baila y canta, nació el 4 de diciembre de 1992 y es el miembro más veterano del grupo su Instagram supera los 20 millones de seguidores.

SUGA: Es uno de los compositores de la banda y en diversas entrevistas ha comentado que si no estuviera en la agrupación le gustaría ser productor.

J-HOPE: Es todo un poeta y le encanta bailar, su nombre real es Jung Ho Seok y nació en Corea del Sur. En el 2018 debutó como solista.

RM: su nombre real es 'Kim Nam-joon' y el apodo 'RM', es uno de los principales raperos del grupo y bailarín, por lo general es quien toma la palabra en las entrevistas.

JIMIN: Es el vocalista principal de la banda, sobresale por sus dotes de bailarín y por ser quien mejor sale en las fotografías.

V: En el 2016 hizo su primera serie, además toca el saxofón y le encanta la música clásica y el jazz, escribe con las dos manos, la derecha y la izquierda.

JUNGKOOK: Es el más joven de la banda, sobresale porque canta, baila y compone y por si esto fuera poco tiene un encanto fuera de serie.

¿TIENES “PLATAFORMITIS”?

¿Sientes que tu vida no es igual si no estás conectado a Spotify o Instagram?, ¿Se te acabaron los datos y llegas a un lugar donde no hay Wifi y en ese momento piensas que la situación es bastante aburrida? Si respondiste a ambas preguntas que sí, entonces estás en el grupo de los que tienen “plataformitis” pero para considerarte usuario de 10, tienes que conocer la historia de estas redes que te mantienen “conectado”.

SPOTIFY

La canción o el podcast que quieras lo encuentras en esta plataforma; Daniel Ek fue uno de sus creadores y la cadena BBC relata que cuando era pequeño vivía en Estocolmo junto a su madre, padrastro y hermano pequeño. Desde pequeño tuvo pasión por la tecnología y por supuesto la música, a los 13 años ya diseñaba webs y a los 18 tenía gente trabajando para él y ganaba una considerable cantidad de dinero.

Al entrevistarlo medios internacionales comentó que aunque triunfaba se dio cuenta que no contaba con buenos amigos y en ese momento vendió su apartamento y se fue a vivir sólo a una cabaña, tras reflexionar contacto a Martin Lorentzon y juntos crearon Spotify en el 2006, sin embargo lo pusieron en marcha hasta dos años después.

El nombre surge de la unión de dos palabras inglesas spot (lugar, sitio) e identify (identificar); entre las canciones más escuchadas en la historia de esta empresa destacan las de Bad Bunny, Shakira, Grupo Frontera, Miley Cyrus, Grupo Firme, Tini y Christian Nodal.

INSTAGRAM

Es la red social que permite subir imágenes y videos con efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro en fin, tiene múltiples funciones y extrema popularidad y gran ventaja para las empresas. Es de origen estadounidense y la crearon Kevin Systrom y Mike Krieger.

Kevin es emprendedor y programador informático, durante unas vacaciones con su novia en México, se dio cuenta de que la cámara de su celular no sacaba fotografías de calidad como para subirlas a las redes sociales, entonces puso a trabajar la mente y desarrolló un filtro digital, , incorporó el efecto a una app que fue la antecesora de la famosa plataforma digital conocida como Instagram.

Mike es ingeniero de software y confundador de Instagram, él desarrolló todas las mejoras para la app de Kevin, luego contrataron a un equipo de profesionales para que continuaran con el trabajo y poner a funcionar esta red que fue comprada por Mark Zuckerberg para incorporar al grupo de empresas de Facebook.

TIK TOK

La reina de las redes entre los jóvenes y los que no lo son tanto, detrás está su creador, Zhang Yiming quien cuenta con un equipo de trabajo que han logrado posicionar a la plataforma entre las favoritas del mundo; según la revista Forbes, su fundador es una de las personas más ricas de China.

“LENGUAJE EN COMÚN”, Ratones y humanos

En investigaciones biomédicas, es común que se utilicen ratones y ratas para estudiar la evolución y tratamientos de numerosas enfermedades que afectan al ser humano, pero ¿por qué estas especies? Según la ciencia, son los animales más utilizados ya que funcionan para averiguar cómo reacciona el organismo de un mamífero frente a una agresión, infección o intoxicación experimental.

La industria médico farmacéutica ha desarrollado productos biológicos tras experimentos con ratas y ratones, tal es el caso de vacunas y la comprobación de eficiencia y seguridad de diferentes medicamentos.

Los ratones se consideran un modelo animal excelente por su tamaño pequeño además de que son manejables, fáciles de criar en cautiverio y con un ciclo vital rápido; se ha comprobado que son útiles para analizar procesos como el cáncer, enfermedades infecciosas, mutaciones genéticas y el funcionamiento del sistema inmune.

Si bien la revista de Salud y Bienestar pública que la ciencia argumenta que en los últimos años se ha reducido el número de animales destinados a la investigación y que siempre que sea posible se reemplaza a los seres vivos por cultivos celulares o simulaciones informáticas, también resalta que de acuerdo con investigadores, los experimentos con animales son imprescindibles para conseguir avances en la medicina.

DATOS IMPORTANTES

-Los ratones llevan más de un siglo contribuyendo al avance de la medicina

-En algunos laboratorios se crean ratones transgénicos que imitan algunos aspectos de enfermedades humanas

-Existen grupos de activismo que se manifiestan en contra de la experimentación animal

-Los activistas consideran que el sufrimiento animal -como los ratones de laboratorio- no se justifica con el aporte que da a la ciencia y la medicina

-En países extranjeros un tratamiento debe probarse con dos animales antes que los humanos, una vez realizado con roedores pasa a otras especies como perros, cerdos y primates.

¿EN QUÉ SE PARECEN LAS PERSONAS Y LOS ROEDORES?

El genoma de un ratón tiene más del 99% de coincidencia con el ser humano y aunque no es un modelo exacto, se puede utilizar para comparar cómo funciona el corazón, hígado y sistema neurológico

En los últimos tiempos, alrededor de 200 científicos de 12 países coinciden entre el parecido genético de humanos y roedores, de aquí radica la importancia de estudiar roedores para ayudar a las personas.

Genoma es el conjunto de ADN de un organismo, éste contiene la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse.