Sin política migratoria no se puede tener un control como país: Georgina Zapata

Georgina Zapata Lucero, encargada de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, reprobó que se siga sin contar con una política migratoria en el país, lo cual sigue cobrando vidas de las personas y tiene a varios oriundos de otras regiones desaparecidos.

“Mientras no exista una verdadera política migratoria, no se puede tener un control como país”, externó en relación a la información emitida por la Fiscalía General del Estado en relación al número de personas migrantes desaparecidas de 2023 a la fecha.

Te puede interesar: "No tenemos información de migrantes secuestrados": Óscar Ibáñez

En ese tenor, también lamentó que, durante la actual legislatura, la Federación no haya atendido los múltiples llamados que se hicieron tanto de manera personal por parte de varios diputados, incluida ella, ni los realizados directamente por parte del poder legislativo.

“Si no tienes una situación migratoria ordenada, con protocolos, pues se presentan este tipo de vacíos, de huecos, que lamentablemente la autoridad no da respuesta, no da solución, no se tiene el conocimiento exacto incluso de las identidades de algunos de ellos (migrantes) y eso sin duda alguna es una violación a sus derechos”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Georgina Zapata / Foto: Congreso del Estado

Pese a que la situación internacional obliga a que haya una coordinación, en México no se tiene eso, lo cual ha complicado en gran medida el tema, teniendo como consecuencia no solo desapariciones, sino muertes por distintas circunstancias.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El delegado del Instituto Nacional de Migración ha sido omiso no solo con la Comisión, sino con el Congreso porque lo hemos llamado y no obtuvimos una respuesta”, reprochó la legisladora, quien externó su deseo de que en la siguiente legislatura se le dé seguimiento al tema, pues hay mucho por avanzar.

Chihuahua Desde el 2023, están desaparecidos 51 migrantes en el estado de 104 reportados

En lo que tienen que persistir los siguientes diputados, dijo, es en el llamado para solicitar mayores recursos federales para atender el tema, así como para lograr una coordinación de la Federación con el Estado y los Municipios.

“Es preocupante que no exista una política porque lacera las vidas de las personas, es muy lamentable observar las historias que se van cada vez complicando más”, concluyó lamentando no poder hacer más al respecto.