Sin rastro de los 15 desaparecidos

Un posible pago por varios miles de pesos, que aparentemente cobra un grupo de criminal para otorgar el permiso para cruzar sobre la frontera de Ojinaga, sería el motivo por el cual retuvieron al grupo de 15 personas, quienes se disponían cruzar a los Estados Unidos, pero en el camino sólo encontraron posibles sujetos armados, según refiere una de las familiares que decidió alzar la voz.

Un familiar de uno de los indocumentados que se encontraba entre los desaparecidos, originario de Chiapas pero radicado en el Estado de México, revela que desde el 22 de septiembre viajó a Chihuahua, donde fue recibido por un supuesto “coyote” que lo recogió al llegar al aeropuerto.

Elías Girón, de 31 años, se había preparado para llegar al “sueño americano” desde hace varios meses, incluso estuvo ahorrando para pagar el viaje hasta los Estados Unidos, hasta que un amigo lo “conectó” con un supuesto “coyote”, quien le informó que el 22 de septiembre harían un nuevo viaje para cruzar un grupo de 15 personas.

Relata que durante el trayecto, al llegar a la ciudad de Chihuahua, al grupo de personas las resguardaron en un domicilio ubicado en la capital, a un costado del Cerro Coronel, donde permanecieron sin poder salir dos días consecutivos, a espera de poder concretar el viaje que habían planeado.

“Siempre tuvimos contacto con él, me escribía dónde estaba, cómo estaba, me dijo que en la casa donde lo mantuvieron por dos días lo trataron bien, que incluso le daban buenos alimentos y que se encontraba enseguida de un cerro muy grande”, comentó un familiar de Elías, quien se encuentra desaparecido con el resto del grupo.

El sábado 25 de septiembre por la mañana tenían contemplado partir a los Estados Unidos, pero al parecer, según le informó Elías, se había gastado el dinero para pagar el derecho de cruce y se pospuso para las 21 horas de la noche, que fue la noche que se generó el reporte de desaparición formal.

Esa noche, recuerda el familiar, le informó que ya les habían dado lo indispensable para caminar por dos días consecutivos por el desierto, que a partir de esa hora no iban a tener contacto por las condiciones de geolocalización, por lo que llamaría el lunes 27 de septiembre, que es cuando tenían programados recibirlos en el lado americano.

Dijo que ya se tenía todo programado y que el pago del “coyote” incluía a un par de personas que los iban a recibir en el lado americano, para evitar que fueran atrapados por los agentes del CBP que se encuentran patrullando los límites de Estados Unidos con México.

Esta persona que logró tener comunicación con El Heraldo de Chihuahua, dijo que no había obtenido información sobre el paradero de Elías, ya que luego de no tener información de ellos durante varios días, se puso a investigar en medios de comunicación en el estado y se percató de la desaparición de los mismos.

FGE niega recibir denuncia

El familiar de Elías no tuvo información de las autoridades de Chihuahua de que él se encontraba desaparecido, incluso el 5 de octubre intentó poner la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, pero al estar en otro estado le negaron recibir la querella y la canalizaron a las autoridades del Estado de México.

“Cuando me enteré que Elías viajaba en el grupo de personas que había desaparecido al intentar cruzar a los Estados Unidos, me comuniqué con las autoridades de Chihuahua, pero me dijeron que no me podrían recibir la denuncia, que porque la tenía que presentar en México y que ellos la envían al estado, a pesar de que saben que es un hecho muy relevante”, comentó.

Por estos hechos acudió a una delegación a interponer la denuncia formal, para que se acumule esta nueva denuncia a las que ya interpusieron cuatro familias, para que las autoridades comiencen a difundir los rostros de todas las personas, para obtener mayor información sobre su paradero.