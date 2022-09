Sin respuesta de Gobernación Federal para reparar tramos carreteros

La gobernadora Maru Campos declaró que pese a las peticiones formales de apoyo a la Secretaria de Gobernación Federal para reparar tramos carreteros afectados por las lluvias, cuyo costo es de 5 mil pesos por kilómetro de carretera federal, no se ha tenido respuesta, por lo que dijo "Ojalá Adán Augusto ponga sus ojos en Chihuahua".

La mandataria estatal explicó que hay muchos daños en carreteras federales como la que comprende de Cuauhtémoc a Guerrero, que es una carretera federal.

Ante esto, ha solicitado apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien indicó vio el pasado fui de semana cuando se nueva cuenta solicitó el apoyo.

Al ser cuestionada sobre el tema, Maru Campos señaló que la respuesta del funcionario federal fue que 'lo iba a ver”.

Además, dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo ha respondido que no se cuenta con recursos para la representación de los danos por lo que él Gobierno del Estado comenzó a realizar dicha reparación.

La mandataria estatal afirmó que no quería dar a conocer el tema " no lo quería decir, el Estado está reparando carreteras federales y lo digo porque con esto hacemos que nuestro gobierno federal se confíe y no nos ayude", puntualizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que pese a estás reparaciones debe existir apoyo por parte de la federación, pues se han hecho peticiones formales en la Secretaría de Gobernación, que lamentablemente no se han concretado.

Añadió que dichas perticiones no son solo en materia de protección civil, sino también en otros temas para los que tampoco ha habido respuesta.

Añadió que se hizo la petición de declaratoria de emergencia, " hasta donde tengo entendido no hemos tenido respuesta de la Secretaría de Gobernación.

Ante esto, hizo un llamado al secretario de Gobernación "para que ojalá ponga sus ojos aquí en Chihuahua y recuerde que tenemos una tarea pendiente en varios rubros”