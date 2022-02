Sin riesgo de fallos en la JMAS por el frío: Alan Falomir

El titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir Sáenz, informó que hasta el momento no se han registrado incidentes en materia de suministro de agua y que estén relacionados con las bajas temperaturas, asimismo, añadió que no se prevé un fallo en el suministro de energía y por ende no se contemplan fallos en el servicio de agua potable para los chihuahuenses.

Detalló que sostuvo comunicación con personal de la Comisión Federal de Electricidad, para tener conocimiento si existía el riesgo de fallos en el suministro de energía y poder prepararse de manera técnica para atender la contingencia, sin embargo, se le informó que la situación se encuentra controlada y por ende, no se prevé que vaya a surgir ese tipo de problemas.

“Hasta el momento no tenemos ninguna incidencia de falla a causa del frio, y comentar que contamos con personal disponible para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse el fin de semana”, expresó el titular de la JMAS.

Falomir Sáenz, reiteró a la ciudadanía la necesidad de que protejan sus tuberías para evitar el congelamiento y que estas se puedan reventar, y recordó que esto se puede hacer con materiales reciclados como bolsas o periódicos y un poco de cinta canela, por lo que no es algo que cueste y que sea difícil para todos.

Señaló que no existe el riesgo de que las instalaciones de la JMAS sufran problemas de congelamiento, pues ellos mantienen el agua en movimiento, y la problemática se da cuando el agua se encuentra estática, lo que normalmente ocurre en los domicilios durante las madrugadas.