Sin servicio médico, 30% de mujeres

De acuerdo con el “Reporte Covid-19 INEGI” un total de 580 mil 900 mujeres de entre 15 y 74 años, que representan un 30 por ciento del total femenino estatal, no cuentan con servicio médico, por lo que están clasificadas como uno de los grupos más vulnerables durante la pandemia.

El documento expone que la cifra de mujeres sin atención médica gratuita, ha ido en aumento en los últimos dos años, pues pasó de 567,000 en 2019, a 580,900 en 2021, es decir, 13,900 mujeres más, poco más del 4 por ciento.

Además, de acuerdo con el INEGI, la población femenina en la entidad asciende a 1 millón 888 mil 822 personas, lo que permite estimar que quienes no cuentan con servicio médico representan un 30 por ciento del total.

Las cifras del INEGI, muestran que por género, las mujeres sin dicho servicio superan a la cifra de varones, que a la fecha es de 499 mil 100 de entre 15 a 74 años.

Entre los principales motivos por lo que las chihuahuenses no cuentan con servicio médico es porque ellas o sus parejas no cuentan con un empleo que les brinde esta prestación, muchas de éstas porque trabajan en el comercio informal, negocios ambulantes propios o en actividades en las que no se ofrece contrato ni prestaciones.

El INEGI define que una persona no tiene acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución de seguridad social federal o estatal, o bien servicio médico privado.

Además, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) solo el 5 por ciento de la población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos, situación que es similar en la mayor parte de las entidades, incluida Chihuahua, y que revela la falta de prevención para hacerle frente a este tipo de gastos, pero en muchos casos, es la falta de ingresos para adquirir uno de estos seguros, el principal impedimento.

Aunque las enfermedades más costosas son las de tipo crónico como hipertensión o diabetes, hay otras que se presentan con mayor frecuencia, y pese a parecer gastos menores, significan un gasto importante para quienes no cuentan con una prestación médica, y entre estas se encuentran infecciones estomacales, alergias, resfriados, influenza o el mismo Covid-19.