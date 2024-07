Sin vigilancia y en la periferia, bodega de casa de empeño de donde robaron autos

En las calles Cruz Gallardo y Calle Nieves Guerrero, en la colonia Francisco Domínguez, cerca de las Quintas Carolinas, es en donde está la bodega o corralón de donde al menos dos sujetos ingresaron y robaron varios automotores de reciente modelo, los cuales estaban bajo resguardo de una casa de empeño, ubicada a un par de calles, sobre la avenida Heroico Colegio Militar.

De acuerdo a vecinos del lugar, la bodega no cuenta con suficiente vigilancia, incluso algunos de ellos no sabían que ese predio era parte de la casa de empeño cercana, por lo cual les pareció más extraño que no tuviera suficiente seguridad.

En el recorrido, se pudo constatar que en la bodega, con un solo portón sencillo, no hay cámaras de vigilancia, aunado a que la zona está muy desolada, ya que solo predios bardeados y una carnicería, están alrededor del mismo.

Las cintas amarillas con las que acordonaron los agentes ministeriales para la realizar la investigación, siguen tiradas en plena vía pública, sin tener sellos de inmueble asegurado por parte de las autoridades para las investigaciones.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

En el tiempo que permanecimos en el sitio, solo una persona pasó por el sitio, quien comentó que no sabía que esa era una bodega de autos, mencionando que casi no pasan personas por esas calles, salvo en los traslados de horas de la escuela o del trabajo.

Cabe destacar que, horas después del robo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró la detención de dos individuos en el municipio de Satevó, a la altura del kilómetro 50 de la carretera Chihuahua-Parral, quienes fueron identificados como Jaime M. E., de 31 años, y Carlos Eliseo A. P., de 21 años, siendo aprehendidos a bordo de un vehículo con reporte de robo con violencia y en posesión de un arma de fuego.

Los vehículos son parte de las unidades que el día viernes un grupo de sujetos armados, sustrajo del interior de una bodega que se encargaba de empeñar vehículos, donde acudieron y se llevaron al menos tres unidades.

El automotor asegurado fue una pick up Sierra modelo 2015 en tránsito, utilizando la avanzada tecnología Centinela, los agentes confirmaron que la unidad tenía un reporte vigente de robo con violencia y ante esta situación, procedieron a interceptar el vehículo para una revisión.

Durante la intervención, los dos sujetos descendieron del vehículo y adoptaron una postura hostil ante los oficiales. Al llevar a cabo la inspección, se encontró una pistola calibre .25 de la marca Titán entre las pertenencias de los hombres, por lo cual los detenidos no pudieron explicar la procedencia del arma, lo que agravó su situación legal.