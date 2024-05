Síndrome de Down, presente en uno de cada 600 nacidos vivos

La directora de Psicopedagogía del Instituto Down de Chihuahua, Corina Galindo, informó que la última cifra oficial de personas con Síndrome de Down, a nivel Internacional, es de una por cada 600 nacidos vivos.

Señaló que no se cuenta con cifras por zonas en México, debido a que las encuestas que se encargan de la medición de población con discapacidad o alguna condición particular no capturan como tal este tipo de datos.

Corina Galindo Carrasco, consideró que anteriormente la población y padres de familia, " no tenían tanto conocimiento de lo que sus hijos con Síndrome Down podían llegar a ser y a lograr, pero actualmente existe más inclusión".

"Creo que hay más inclusión educativa, también hay más inclusión laboral y hay más apertura en la sociedad hacia ellos (personas con el síndrome)", expuso.

Añadió que de igual forma existe más apertura por parte de los papás y mamás de para llevar a sus hijos a los demás círculos dónde se imparte terapia y ejercicio.

También es más común ver personas con el Síndrome de Down trabajando, y en las escuelas regulares, pues ya son más incluidos y existe más apertura

Agregó que la participación de medios de comunicación, es indispensable para que se avance en el tema de inclusión y para que las personas con esta condición y sus familias, conozcan las distintas opciones que existen en la actualidad, para mejorar la calidad de vida.

Añadió que en el Instituto Down de Chihuahua, existe inclusión educativa, pues son más niños los que en la actualidad acuden a escuelas regulares, y al mismo instituto, donde se les brinda apoyo, con un seguimiento en las escuelas a las que acuden.

Explicó que también brindan pláticas a papás y mamás de niños Down, en distintas instituciones educativas, pues uno de los objetivos principales del Instituto, es orientar y capacitar a la sociedad, "y lo hacemos por medio de pláticas en las escuelas".

Le entrevistada expuso que por parte del Instituto, llevan a cabo diversas actividades para poder obtener recursos que permitan solventar ciertos gastos, como son las ventas de artículos (de medio uso o nuevos) que se realiza una vez por mes.

"Esta venta la hacemos cada mes, es un tipo bazar, en el que se ponen a la venta, artículos nuevos y artículos usados, y es una firma de entrada a la institución", expuso.