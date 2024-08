Situación se agrava: Cultivos en Namiquipa y Buenaventura están en riesgo por la sequía

Los cultivos de temporal están echados a perder, los cultivos de riego tendrán baja productividad en Namiquipa y Buenaventura debido a la intensa sequía que azota la región, donde sólo se han registrado lloviznas, afirmó Eraclio Yako Rodríguez Gómez, productor de la zona Namiquipa.

Las incipientes lluvias no dejan huella, al grado que el río Santa Clara no ha corrido, lo que a su vez incide en la extinción de la presa Las Lajas, cuya infraestructura se encuentra en riesgo debido a la falta de responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. En la historia nunca se había secado.

El productor señaló que la situación es crítica y lo más lamentable es que no ven el apoyo de ningún gobierno, al grado que están violando la Ley de Desarrollo Rural, porque desde el sexenio de César Duarte, cuando Octavio Legarreta era el secretario de Desarrollo Rural, no sesiona el Consejo Rural Sustentable.

“El tema que actualmente nos une es la sequía y hay que verlo como un problema de todos, no solo como un problema del presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, o de Unifrut, es problemas de los que son amigos de la gobernadora, como de los que no lo somos tanto”.

Yako destacó que la sequía no ha dado tregua, solo permanecen algunos cultivos de riego, pero no con el crecimiento adecuado, debido a que no es lo mismo que reciban el riego al agua de lluvia, por lo que se avizora una caída drástica en la productividad y por ende que ocasionará pérdidas millonarias.

“Lo de riego ahí está pero va a tener sus disminuciones en la productividad debido a la sequía y a la falta de agua de lluvia, a los excesos de calor”.

La ganadería de la zona está devastada, las vacas están flacas y van a tener que recogerlas para alimentarlas con pastura y acarrear agua, lo que significa un impacto en el bolsillo de los campesinos.

El ganado se mantiene en malas condiciones y por ende no se registran las pariciones necesarias.

Recalcó que no ven a ningún gobierno que apoye, a la vez que recordó que en la historia los gobiernos nunca han apoyado a los agricultores por voluntad, sino que siempre ha sido a fuerza. Los apoyos que han obtenido los han logrado en las carreteras, calles, en las casetas,en los puentes internacionales. “Hoy no será la excepción, hasta que los agricultores nos organicemos y salgamos a las calles a protestar. Solo con la organización y movilización el gobierno se mueve”.

Yako Rodríguez resaltó que las lloviznas que se han registrado son insuficientes, el río no capta agua y eso queda evidenciado con la sequedad de la presa Las Lajas, “Ya no le pueden sacar agua porque de una manera irresponsable la Conagua le sacó más agua de la que tenía y ahora está en riesgo la infraestructura”.

Explicó que si llegará a llover de manera intempestiva y fuerte la presa se colapsa porque no tiene agua, por lo que queda evidente la irresponsabilidad en el manejo de la infraestructura.

Al acabarse el agua de las presas Las Lajas las comunidades que dependen de su agua superficial. Entre los más afectados destacan parte del Ejido Benito Juárez, San Lorenzo, Flores Magón y las comunidades aledañas.

Los que dependen del bombeo también tienen problemas, pues hace 20 años se extraía el agua a 100 metros de profundidad, ahora están a 300 metros y cada vez se incrementa más el riesgo a extraer agua contaminada.

Yako afirma que la presa Las Lajas nunca se había secado desde su construcción, por lo que irremediablemente la pérdida será grande, pues se le extrajo 3 veces más del agua que se podía, a ello se suman las concesiones otorgadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la extracción de agua en un acuífero con veda desde la década de los cincuenta.

Los cultivos más afectados son chiles, algodón, gran cantidad de nogales, cacahuate y alfalfa, a la par están los bovinos que tienen los pequeños productores de ganado.