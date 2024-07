Sobrerrepresentación federal se habría evitado con reforma electoral de AMLO: Estrada

En torno al debate que se ha generado a nivel nacional respecto a una posible sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, el coordinador del Grupo Parlamentario en el poder legislativo local, precisó que se pudo haber evitado de haberse aprobado la reforma electoral propuesta por López Obrador.

En ese sentido, acusó de incongruentes a los actores políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues recordó que, al menos durante dieciséis años se han repartido las curules de representación proporcional de esa manera.

Fue por ello que comentó que, dichos partidos políticos “quieren ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas con las reglas que ellos crearon”, razón por la cual, insistió, están desesperados por modificar la ley para poder acceder a un mayor número de legisladores.

Recordó que la Ley Electoral establece que la repartición se hará por partido político y no por coalición, especificando que no deberán pasar el 54 por ciento de la Cámara de Diputados; es decir, una fuerza política no puede tener mas de 300 curules por cualquier principio.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

De esa manera, aprovechó para comentar que es falsa la sobrerrepresentación que se dará dado que Morena obtuvo aproximadamente el 85 por ciento de la votación para la Cámara de los Diputados y alrededor del 90 por ciento parala del Senado, lo cual no va a ser así.

Es así que recalcó que eso se pudo haber evitado si la oposición hubiese validado la iniciativa para la reforma propuesta o haber generado otra alternativa. “Morena propone otras reglas, si hubieran aceptado la reforma electoral de López Obrador, la repartición de las plurinominales hubiera sido como quieren los prianistas”.

Ante esto, pidió que sean “consecuentes, congruentes y valientes” pues son las reglas que ellos mismos establecieron y las cuales, a nivel local, sí pretenden establecer como tal a fin de que el PAN mantenga una mayoría en el Congreso del Estado.

“Hablan de ética y de moralidad, no tienen motivo para estarse quejando. Cuando gobernaban establecieron un régimen con reglas como esa”, concluyó llamando a que acaten lo que establecen las normativas o las modifiquen.