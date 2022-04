Sofía Jara sigue entre las favoritas chef chihuahuense

La concursante de Chihuahua en MasterChef Junior 2022, Sofía Jara, quien ha estado dando la pelea por Chihuahua en este reality show de TV Azteca que se transmite a nivel internacional y debido a su éxito cambió su horario a uno estelar, en plática con este medio de comunicación informó: “Me está yendo muy bien en el programa, es bien padre cocinar entre los chefs, presentarles los platillos y el vivir esta experiencia es bonito; creo que mi primera receta que hice, pasta con pollo, fue de las más importante porque fue la que me representó, conocí la cocina en ese grandioso lugar, los chefs y a Tatiana, aparte que me gusta mucho esa comida y el sushi”.

Indica que de grande quiere ser chef, desea viajar, poner un restaurante de cortes o mariscos y la otra opción es un bufet, de igual forma sus compañeras de escuela le dicen que la siguen en el programa y le preguntan cómo le va en cada reto, manifestando que agradece el apoyo e intereses de sus amigas de la escuela y de todos los chihuahuenses que la han estado motivando y respaldado, invitándolos a que sigan viendo las transmisiones porque hay sorpresas.

Foto: Cortesía | Nayeli Rangel

La pequeña cocinera expresó que cuando llegue a terminar el programa, y si se presenta la oportunidad, desea volver a participar en otro de igual forma en el ramo gastronómico: “Lo más padre de MasterChef es que nos tratan a todos súper bien, nos dan consejos y estamos teniendo mucho aprendizaje de los expertos; lo que me inquieta siempre son las eliminatorias, pero lo más difícil a lo que me he enfrentado es dejar a mi familia en Chihuahua para poder venir a concursar. Es un orgullo ser chihuahuense y estar representando al estado, sigan viendo el programa que se va a poner muy interesante”, finalizó.

FRASE:

“La competencia es conmigo misma para superarme, yo no compito con nadie; con mis compañeros y compañeras del programa convivo y son mis amigos”